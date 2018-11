La morte di Verena Erlacher scuote e commuove il mondo del calcio

agi

(Di venerdì 9 novembre 2018) Il dolce sorriso e l’innato talento di Verena Erlacher si sono spenti all’alba di una giornata di novembre nella sua casa di Plars, frazioncina di Lagundo, paesino in fondo alla valle dell’Adige alle porte di Merano. Aveva 19 anni, Verena ed è morta nel suo appartamento dove viveva con la famiglia (che ha chiesto il massimo riserbo. Anche i funerali saranno in forma strettamente privata). Unache ha lasciato ildel, e non solo, in un profondo ed incredulo sconforto. Verena era una giocatrice versatile, dalle spiccate doti tecniche che aveva una cosa diversa dalle altre: quanto segnava un gol esultava già come una campionessa di razza. Era una centrocampista col fiuto del gol. In squadra la chiamavano “Poppa”, un dolce soprannome usato nel gruppo linguistico tedesco. La sua stella aveva iniziato a brillare da ...