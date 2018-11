La lettera inedita di Albert Einstein alla sorella | nel 1922 previde gli orrori del

Einsten - la profezia in una lettera inedita alla sorella nel 1922 : «Germania verso tempi bui» : La profezia di Albert Einstein del 1922 si sarebbe avverata 11 anni dopo: i « tempi bui» preconizzati per la sua Germania si avverarono nel 1933 con l'arrivo al cancellierato di Adolf...

In una lettera inedita alla sorella - la paura di Einstein per l'antisemitismo - prima dell'ascesa nazista : "Qui si stanno preparando tempi bui, politicamente ed economicamente, ed io sono felice di andarmene via da tutto per un anno e mezzo". Albert Einstein scrisse queste parole alla sorella Maya nell'agosto del 1922 prevedendo con largo anticipo quanto sarebbe successo in Germania con l'arrivo dei nazisti al potere che, nel 1938, 80 anni fa, avrebbero avviato il pogrom antiebraico della 'Notte dei Cristalli', avvisaglia della Soluzione Finale in ...