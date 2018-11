La Lega punta a stanare furbetti dell' assicurazione

La Lega vuole estendere il condono anche a Imu e Tasi : spunta l’emendamento alla manovra : La Lega mira a estendere la sanatoria contenuta nel decreto fiscale anche alle entrate comunali come Imu, Tasi e imposta sulle insegne. La proposta è contenuta in un emendamento presentato dal Carroccio alla Commissione Finanze del Senato. La Lega chiede inoltre il raddoppio della multa (compresa tra 848 e 3.393 euro) prevista per gli automobilisti pizzicati a viaggiare senza assicurazione e la sospensione della patente per i recidivi.Continua a ...

La Lega di Matteo Salvini punta ad un Governo con il centrodestra : elezioni a marzo : Altissima tensione tra la Lega di Matteo Salvini e i grillini. Troppi gli intoppi e le divergenze ad iniziare dal dl

Dietro la guerra M5s alla Lega spunta la "salva-Casaleggio" : Il ddl anticorruzione fortemente voluto dal Movimento Cinque Stelle potrebbe nascondere un lato finora sconosciuto. Un piccolo cavillo che di fatto renderebbe fondamentale l'approvazione del provvedimento per la stessa sopravvivenza del Movimento. A segnalare cosa c'è scritto oltre le righe del testo è stato l'ex capo della comunicazione grillina, Davide canestrari. Nel cavillo scovato dall'ex grillino c'è una sorta di "salva Casaleggio". ...

Contributi statali alle federazioni sportive : rivoluzione in arrivo! Il Governo M5S-Lega punta a ridurre i poteri del Coni : Aria di rivoluzione in arrivo per lo sport italiano. La Legge di Bilancio, che dovrà essere approvata da Camera e Senato, contiene all’interno una sezione dedicata allo sport che muterebbe completamente le modalità di assegnazione dei Contributi alle singole federazioni. Di fatto, e senza girarci attorno, l’attuale Governo di coalizione composto da M5S e Lega punta a diminuire drasticamente i poteri del Coni. Nel 2017 lo Stato ha ...

Braccio di ferro M5s-Lega sulla Consob. I grillini puntano su Minenna ma il Carroccio insiste su Dell'Acqua : La nomina del presidente della Consob dovrebbe essere una priorità quando i mercati sono deboli e nel mirino della speculazione come sta succedendo negli ultimi tempi. Eppure, nonostante questa allerta, un accordo sul nome che guiderà la Commissione nazionale per le società e la borsa ancora non c'è. E secondo una fonte pentastellata vicino al dossier bisognerà aspettare la prossima settimana perché, ...

Rispunta il progetto Serie A TV : il dossier al nuovo ad della Lega : Per la guida della Lega di Serie A in corsa Mammì (Sky), Araimo (Discovery) e De Siervo (Infront)

La nuova Lega di Salvini punta a Roma e "sbianchetta" il Nord : Il nuovo Statuto della Lega prevede un simbolo nel quale con la parola "Nord" scompare anche Alberto da Giussano. Alla...

Legittima difesa - Lega la spunta al Senato. 'Sia sempre proporzionata all'offesa' : L'Aula del Senato approva a larga maggioranza la riforma della Legittima difesa: una norma tradizionalmente cavallo di battaglia della Lega, approvata non solo dalla maggioranza gialloverde, ma anche ...

Khashoggi - spuntano le prove : i 4 sospetti Legati al rivale Salman : Il senatore Lindsay Graham, che recentemente è diventato un grande sostenitore di Trump, e pare abbia speranza di succedere a Pompeo alla guida della politica estera, è comparso nel canale Fox, ...

Manovra - lunedi sotto i riflettori : si punta al varo - ma non c'è accordo Lega-M5S sulla pace fiscale : Teleborsa, - Ore di intenso lavoro all'interno del governo gialloverde per provare a portare nella giornata di domani, lunedì, in Consiglio dei ministri il decreto fiscale e anche la legge di bilancio.

In crisi Forza Italia - Toti : no scissioni ma riflettere. E spunta “Forza Salvini” - corrente pro Lega : Un alleato al Governo mentre tu fai opposizione. Sondaggi impietosi. All’orizzonte, il ritorno in campo del fondatore, pronto a candidarsi alle Europee per misurare il peso del partito svuotato dal successo del Carroccio. Per Forza Italia sono giorni difficili. E ora che, con la riabilitazione, la carta Berlusconi sarà finalmente ri-giocata, tutto ...