La lectio magistralis di Guzzetti Finanza etica | sviluppo e democrazia

Università di Messina - Lunedì il seminario inaugurale del Corso di Laurea in Scienze e tecnologie della navigazione con una lectio magistralis inaugurale dell’Ammiraglio De Felice : Si svolgerà Lunedì 24 settembre, alle ore 11.30 in Aula Magna, il seminario inaugurale del cdL in Scienze e tecniche della navigazione. Nel Corso dell’incontro, dopo i saluti del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea e del prof. Vincenzo Crupi, coordinatore del Corso, l’Ammiraglio di Divisione Nicola De Felice, Comandante di Marisicilia, terrà una lectio magistralis sul tema “Una sicurezza marittima per la tutela degli interessi ...