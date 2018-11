La frecciata di Salvini alla Isoardi | La rete è piena di infami | io ne so

Gelmini - frecciata a Salvini : 'Governo pensa solo a misure grilline e assistenzialiste' : Matteo Salvini è in una posizione scomoda. Quella di chi deve governare con il Movimento Cinque Stelle e di chi deve restare alleato con Forza Italia. Al di la' delle scaramucce con la Vice presidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna immortalate in diretta tv, [VIDEO]ma giustificate dai ruoli che i due avevano nell'occasione, capita spesso che un'esponente forzista non lesini frecciate nei confronti del Governo Conte e di conseguenza ...

CARFAGNA ZITTISCE SALVINI - BAGARRE ALLA CAMERA/ Video - Ministro ironico su assenze Pd : poi scuse con frecciata : CAMERA , Mara CARFAGNA ZITTISCE Matteo SALVINI durante question time: Video , Ministro ironizza su assenze Pd e Forza Italia, lei lo rimprovera "le regole valgono per tutti, anche per lei"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 19:08:00 GMT)

Berlusconi torna in campo e lancia una frecciata a Salvini : “Sta con i 5 Stelle - bisogna capirlo” : A distanza di mesi, Silvio Berlusconi torna in campo e tira una frecciata a Matteo Salvini: "Il leader della Lega deve tenere rapporti con l'altra parte, quindi bisogna capirlo. La cosa importante per noi sarà anche confermare il processo di rinnovamento di Forza Italia e di apertura a quella che abbiamo chiamato l''altra Italia', cioè a tutti quegli italiani moderati, cattolici liberali che la pensano come noi, che sono italiani ragionevoli, di ...