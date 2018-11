La fine del culto della tecnologia

In finale di Fed Cup in campo le riserve. fine del mito americano del Dream Team : ... Paperon de Paperoni, che si è fatto da solo, sul record, sul mito del lavoro, sul Fine che giustifica i mezzi, al punto di promuovere alla presidenza del paese più potente del mondo proprio l'...

In finale di Fed Cup in campo le riserve. fine del mito americano del Dream Team : Kathy Rinaldi è una capitana coraggiosa, una di quelle che si butterebbe nel fuoco per le sue ragazze, e quindi suona la carica: “Abbiamo un gruppo meraviglioso, è un piacere e un onore lavorare con queste ragazze. Siamo sfavorite? Forse, ma siamo pronte a giocarcela“. Sabato 10 e domenica 11 novembre nella finale di FedCup n. 56 - la Davis delle donne - l’ex professionista oggi pluripotenziaria della ...

Simona Ventura e Gerò Carraro annunciano la fine della loro storia : Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati: l’annuncio sui social Simona Ventura e Gerò Carraro si sono detti addio. La conduttrice e il produttore cinematografico hanno comunicato via social la rottura definitiva. Con un video davvero commovente, pubblicato sui profili Instagram di entrambi, Simona Ventura e Gerò Carraro hanno deciso di comune accordo di mettere la parola fine alla loro storia d’amore, sulle note di “Sei ...

Appuntamento nel fine settimana con l'ottava edizione del 'Festival della Magia di Ferrara' : Mi riferisco al progetto realizzato per le scuole di Ferrara, con il forte supporto di Rotary Club Area Estense, che porterà davanti a una platea di teenager il campione del mondo Christopher ...

11-11 : Memories Retold è disponibile per PS4 - Xbox One e PC in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale : Bandai Namco Entertainment Europe annuncia che 11-11: Memories Retold, un'esperienza narrativa ambientata durante la Prima Guerra Mondiale e creata in collaborazione con Aardman e DigixArt, è ora disponibile per Xbox One, Playstation 4 e PC.11-11: Memories Retold è un'emozionante avventura sulla vita nella Prima Guerra Mondiale in entrambi gli schieramenti del fronte. Infatti, i giocatori controlleranno sia Harry, un giovane fotografo canadese ...

Europa League : la situazione della fase a gironi a 180' dalla fine - ok in sette : Così come la Champions anche l'Europa League è a 180' dalla fine della fase a gironi. Iniziando dalle certezze, nella seconda competizione continentale già sette squadre hanno il biglietto in tasca ...

Marco Tronchetti Provera e Afef Jnifen si separano : fine del matrimonio : Marco Tronchetti Provera e Afef Jnifen si separano. È infatti stata depositata ai primi di novembre al Tribunale di Milano la richiesta di separazione consensuale, decisa di comune accordo, tra l’imprenditore 70enne e l’ormai ex moglie tunisina. Marco Tronchetti Provera e Afef Jnifen si lasciano: matrimonio finito Come rivela Repubblica, stando ai dati in possesso del quotidiano romano, il giudice del tribunale meneghino Anna ...

Ciclismo - Chris Froome : ‘Ho fatto la salita del Colle delle finestre senza borraccia’ : La fuga d’altri tempi con cui Chris Froome ha ribaltato la classifica del Giro d’Italia [VIDEO] nella tappa del Colle delle Finestre è stata una delle giornate più spettacolari della stagione del grande Ciclismo. Il capitano della Sky ha attaccato sullo sterrato della salita piemontese, togliendosi tutti di ruota e continuando da solo per ottanta chilometri, fino al traguardo di Jafferau. In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il ...

Calendario SuperLega volley - settima giornata. Gli orari di tutte le partite del fine settimana : come vederle in tv e streaming : Domenica 11 novembre si disputerà la settima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Siamo al giro di boa del girone d’andata e tutti i riflettori saranno puntati sul PalaBarton dove Perugia affronterà Modena nello scontro diretto tra prima e seconda in classifica. Si preannuncia grande spettacolo con l’incrocio tra i Campioni d’Italia guidati dal fenomeno Wilfredo Leon e i ...

Calendario Serie A basket - 6a giornata. Gli orari di tutte le partite del fine settimana : come vederle in tv e streaming : Tutto pronto per la 6a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Si comincia già domani, sabato 10 novembre, con i due anticipi: alle 20.00 Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia e alle 20.30 Dolomiti Energia Trentino-Germani basket Brescia. Domenica 11 novembre alle 12.00 sarà la volta di Fiat Torino-Happy Casa Brindisi, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo A|X Armani Exchange Milano-Grissin Bon Reggio Emilia alle ...

Calendario Test Match rugby - gli orari delle partite del fine settimana. Programma e come vederle in tv : Novembre è il mese in cui si è aperta la finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby: in tutto il mondo le migliori Nazionali della palla ovale si stanno sfidando per tutto il mese. Sarà questa l’ultima finestra autunnale prima della Coppa del Mondo del 2019, che si terrà tra un anno in Giappone, e al termine di questi incontri il ranking mondiale potrebbe essere completamente diverso rispetto a quello attuale. Si parte con ...

Calendario Serie A calcio - tutte le partite del fine settimana (10-11 novembre). Gli orari e come vederle in tv e diretta streaming : Questo fine settimana si giocherà la dodicesima giornata della Serie A di calcio. Il Calendario delle partite si aprirà venerdì 9 alle 20.30 con Frosinone-Fiorentina. come di consueto sabato 10 si giocheranno poi tre gare: alle 15.00 Torino-Parma, alle 18.00 Spal-Cagliari, mentre alle 20.30 il Napoli affronterà in trasferta il Genoa. Obiettivo tre punti per i partenopei per restare in seconda posizione, mentre i rossoblù proveranno l’impresa per ...

Entro fine mese il voto della Camera - Anief presenta 100 emendamenti sulla scuola : La Legge di Stabilità 2019 è alla resa dei conti. Dopo la bollinatura della Ragioneria di Stato , il testo è stato trasmesso alle Camere e il disegno di legge di Bilancio è stato anche assegnato alla ...

Matteo Salvini conferma la fine dell’amore con Elisa Isoardi : La foto che ha utilizzato Elisa Isoardi per dire sui social la fine della relazione, con Matteo Salvini, lui non l’avrebbe mai pubblicata. “Non ho mai parlato della mia vita privata, non inizierò a farlo adesso. Ma non mi vergogno di avere amato. Per mio carattere alcune cose me le tengo per me, sul mio telefonino e nei miei ricordi. Ognuno è fatto a suo modo: è stata una cosa molto bella, come tutte le cose può avere un inizio e una ...