La Comunità ebraica di Roma contro Casalino | Sconcertante | ora chiarisca

Uno dei capi carismatici della Comunità ebraica tedesca si sarebbe inventato le sue origini : ... fa discutere in Germania il caso di Wolfgang Seibert, capo carismatico di una comunità ebraica nello Schleswig-Holstein, nonché uno degli esponenti più in vista e più impegnati del mondo ebraico ...

Via i nomi di chi firmò le leggi razziali da due strade di Roma. Raggi sceglierà con la Comunità ebraica a chi dedicarle : Via le prime due strade a Roma di chi firmò il manifesto delle leggi razziali. Si tratta di via Arturo Donaggio e via Edoardo Zavattari che verranno di fatto cancellate dalla toponomastica capitolina.Le due vie saranno intitolate a due vittime della Shoah da scegliere con un percorso partecipato con la Comunità ebraica di Roma. La sindaca di Roma Virginia Raggi sta in tal modo portando avanti l'annuncio di voler togliere dalle ...

Comunità ebraica Ancona - morta Franca Foà : ANSA, - Ancona, 16 OTT - La Comunità Ebraica di Ancona annuncia "con tristezza infinita la perdita della sua grande Presidente Onoraria Franca Ascoli Foà. Per tanti anni - scrive in una nota - ci ha ...

Leggi razziali - la Comunità ebraica : oggi fa paura chi fomenta odio : 'La necessità di investire sulla cultura, sulla formazione, per prendere coscienza di ciò che è stato in un contesto generale in cui i toni sono sempre troppo alti e le parole possono produrre e ...