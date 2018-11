La caviglia destra si gira | infortunio shock per l' attaccante dell' Arsenal Welbeck

MotoGP - GP Australia 2018 : frattura alla caviglia destra per Cal Crutchlow. Weekend già finito per il pilota della LCR Honda : Lo si era intuito dalla reazione poco dopo la caduta che non si trattava di un colpo di poco conto, quello ricevuto dal britannico Cal Crutchlow, pilota della LCR Honda, finito a terra nel corso delle prove libere 2 del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro, scivolato rovinosamente in curva-1, ha riportato la frattura della caviglia destra (come riporta gpone.com) e dovrà essere operato. Difficile ...

Sci alpino - frattura all’astragalo della caviglia destra per Tommaso Sala : oggi l’operazione : Tommaso Sala verrà operato alla caviglia nella giornata di oggi presso la clinica ‘La Madonnina’ di Milano Tommaso Sala, rientrato in Italia dalle nevi argentine con qualche giorno di anticipo rispetto ai compagni di squadra, è stato sottoposto a nuovi accertamenti alla caviglia destra infortunata in seguito ad un’inforcata durante un allenamento di slalom a Ushuaia. L’esame ha evidenziato un’ulteriore ...

Sci alpino : le slalomiste si aggregano al gruppo azzurro a Ushuaia. Federica Brignone migliora - piccola frattura composta alla caviglia destra per Sala : Il contingente del gruppo azzurro che sta preparando la nuova stagione di Coppa del Mondo di sci alpino aggiunge alcune nuove presenze ad Ushuaia, in Argentina: sono infatti in arrivo le slalomiste, Irene Curtoni, Chiara Costazza, Roberta Midali e Martina Peterlini. Con le quattro atlete sono in viaggio l’allenatore responsabile Luca Liore e i tecnici Fabrizio Martin e Giorgio Pavoni: tutti insieme andranno a ricongiungersi col resto del ...