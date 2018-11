La California brucia | ordine di evacuazione per l’intera Malibu circondata da incendi

La California brucia - Malibù circondata dalle fiamme : Ordine di evacuazione per l'intera città di Malibù, in California, accerchiata dagli incendi. Lo hanno annunciato i media americani.L'incendio, battezzato Woolsey Fire, è scoppiato giovedì e in poco tempo ha saltato la Freeway 101. Ora le fiamme sono dirette verso l'oceano. Le autorità hanno così oridinato l'evacuazione della zona, mentre i vigli del fuoco sono al lavoro per spegnere i roghi (guarda la gallery)L'ordine di lasciare le case ...