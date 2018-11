La buona abitudine del Principe Harry che tu dovresti «rubare»

gqitalia

(Di venerdì 9 novembre 2018) La saggezza popolare ha trovato diversi modi per esprimere il concetto, dal più semplice “tale padre, tale figlio” al più bucolico “la mela non cade mai troppo lontano dall’albero”. Il succo, però, rimane sempre lo stesso: è facile che un genitore trasmetta alla propria prole non solo abitudini e comportamenti, ma anche piccole grandi ossessioni. Succede a noi comuni mortali, succede anche ai membri della Casa Reale inglese, come ha confermato ilnel corso di un’intervista rilasciata in vista dei festeggiamenti del 14 novembre per i 70 anni delCarlo: in questo caso entrambi sarebbero accomunati da un’ossessione per gli interruttori delle luci. Proprio così. L’ex scapolo d’oro della Corona britannica, così come il padre, tenderebbero sempre a spegnere ogni luce artificiale non strettamente necessaria, anche a costo di restare quasi ...