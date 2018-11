La bellezza imperfetta

vanityfair

(Di venerdì 9 novembre 2018) LaLaLaLaPer Paolo Pellegrin ogni fotografia importante è un piccolo miracolo, un «allineamento di cose» che, quando avviene, lo senti e lo sai. Per talento ed esperienza, quella sensazione Pellegrin – fotografo Magnum e vincitore di 10 World Press Photo Award, più un’altra lunga serie di premi – in trent’anni di carriera l’ha sentita più spesso di quanto una certa ritrosia gli consenta di ammettere. Per celebrare il suo lungo lavoro di racconto, il museo Maxxi di Roma ha allestito Paolo Pellegrin. Un’antologia, una grande mostra curata da Germano Celant che, attraverso più di 150 immagini – di cui alcune inedite – e video, ripercorre gli ultimi 20 anni del suo lavoro e, quindi, anche della nostra storia. In occasione della mostra (7 novembre-10 marzo 2019), verrà allestito anche un grande polittico ...