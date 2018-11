Kickboxing | Giorgio Petrosyan oltre le stelle | conquista la corona One Championship

Kickboxing - Giorgio Petrosyan per la leggenda : sfida a Petchyindee per la cintura One Championship : Nuova avventura per Giorgio Petrosyan che a un mese dal compimento dei 33 anni va a caccia di un sigillo di lusso per impreziosire ulteriormente il proprio palmares da stella indiscussa della Kickboxing. Questa sera, infatti, il fenomeno di origini armene affronterà il thailandese Sorgraw Petchyindee nell’incontro che metterà in palio la cintura di One Championship, cioè la più grande property in sport in Asia. L’app di questo ...