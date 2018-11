ilfattoquotidiano

: 'I bambini sanno qualcosa che la maggior parte della gente ha dimenticato' - Keith Haring - Ph.… - _PaoloRuffini : 'I bambini sanno qualcosa che la maggior parte della gente ha dimenticato' - Keith Haring - Ph.… - TutteLeNotizie : Keith Haring, corsa contro il tempo per salvare i suoi murales dal degrado: il restauro… - FQMagazineit : Keith Haring, corsa contro il tempo per salvare i suoi murales dal degrado: il restauro affidato a un team di scien… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Le pitture murali disono in grave pericolo. Da almeno otto anni il salvataggio delle opere dello street artist americano scomparso negli anni Novanta a soli 32 anni, è nelle mani di un team di scienziati con base a Pisa – la città dove l’artista dipinse il suo ultimo, famoso murale “Tuttomondo” sulla parete esterna della chiesa di San’Antonio abate – che ha già messo in sicurezza, oltre a quella pisana, altre due opere: a Melbourne, in Australia, (Collingwood Mural, 1984) e a Parigi (Necker Hospital Mural, 1987). Ma dove nascono i problemi? I dipinti murali d’epoca conranea sono realizzati con materiali generalmente di origine sintetica, cioè non specificamente previsti per opere d’arte. Questi sono spesso scelti in base a considerazioni di natura artistica invece che per la loro durabilità; la conseguenza è il pericolo di un velocecon ...