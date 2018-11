Karate | Mondiali 2018 | programma | orari e tv di venerdì 9 novembre Tutti gli italiani in

Karate - Mondiali 2018 : Italia in finale per il bronzo con entrambe le squadre del kata! Buona partenza anche nel kumite : L’Italia è stata protagonista anche nella terza giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Oggi sul tatami di Madrid sono iniziate le competizioni a squadre e il Bel Paese aggiunge altre due finali per il bronzo al proprio bottino. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nel kata a squadre gli azzurri approdano alla finale per il bronzo sia al maschile che al femminile. Le campionesse europee in carica Terryana ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : 8 novembre - Italia maschile e femminile del kata escono di scena in semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Dopo le emozioni delle gare individuali, sul tatami di Madrid è tempo di dare spazio alle prove a squadre. L’Italia punta alle finali nel kata a squadre, dove al femminile le campionesse europee Sara Battaglia, Michela Pezzetti e Terryana D’Onofrio sono pronte ad un’altra impresa. Al maschile partiranno in prima fila anche Gianluca Gallo, ...

Karate - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di giovedì 8 novembre. Tutti gli italiani in gara : Oggi (giovedì 8 novembre) si svolgerà a Madrid la terza giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Dopo le gare individuali si passa a quelle a squadre. Oggi verranno definite le finali del kata a squadre sia al maschile che al femminile, con l’Italia che partirà con ambizioni importanti in entrambe. Si svolgeranno poi i primi incontri del kumite a squadre, mentre nel pomeriggio inizieranno anche le competizioni del Para-Karate, con le fasi ...

Karate - Mondiali 2018 : Luigi Busà e Angelo Crescenzo combatteranno per l’oro! Laura Pasqua si giocherà il bronzo - eliminati Cardin e Maresca : Seconda giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate e anche oggi moltissimi combattimenti sul tatami di Madrid. Si sono infatti svolte le eliminatorie e i ripescaggi delle ultime sei categorie di peso del kumite, che hanno così completato il quadro delle gare individuali di questa rassegna iridata. L’Italia ottiene due finali per l’oro con Luigi Busà e Angelo Crescenzo e una per il bronzo con Laura Pasqua. Andiamo quindi a scoprire nel ...

Karate - Mondiali 2018 : Angelo Crescenzo STRABILIANTE! Un cammino entusiasmante - è in finale per l’oro nei -60 kg! : Impresa fantasmagorica di Angelo Crescenzo che si è qualificato alla finale per la medaglia d’oro nella categoria 60 kg ai Mondiali 2018 di Karate in corso di svolgimento a Madrid (Spagna). L’azzurro si è reso protagonista di un’autentica cavalcata e si è conquistato il diritto di disputare l’atto conclusivo contro il fortissimo giapponese Naoto Sago: il nostra portacolori tornerà sul tatami nella giornata di sabato e ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : Luigi Busà e Angelo Crescenzo in finale per l’oro! Laura Pasqua per il bronzo. Sara Cardin ai ripescaggi per il bronzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Altra giornata densa di incontri a Madrid, visto che oggi si completerà il quadro delle gare individuali con le eliminatorie e i ripescaggi delle restanti sei categorie di peso del kumite: -75 kg, -67 kg e -60 kg maschili e -61 kg, -55 kg e -50 kg femminili. Sarà una giornata molto importante per l’Italia visto che sul tatami spagnolo ...

Karate - Mondiali 2018 : la corsa di Sara Cardin si ferma ai quarti di finale nei -55kg : Si chiude con un enorme amaro in bocca la corsa verso la medaglia d’oro per la nostra Sara Cardin nella prova di kumitè -55kg dei Mondiali di Karate 2018 in corso di svolgimento a Madrid. La Campionessa del Mondo di Brema 2014, infatti, è stata eliminata ai quarti di finale dalla polacca Dorota Banaszczyk in un match che, sulla carta, la vedeva decisamente favorita. Per la campionessa nata a Conegliano Veneto, dunque, si spegne anzitempo ...

Karate - Mondiali 2018 : Laura Pasqua lotterà per il bronzo nei -61 kg! L’azzurra superata in semifinale dalla cinese Xiaoyan Yin : Una straordinaria Laura Pasqua lotterà per la medaglia di bronzo nel kumite -61 kg ai Mondiali 2018 di Karate. Sul tatami di Madrid la 32enne azzurra ha ritrovato finalmente la giornata giusta dopo anni difficili, visto che l’ultimo podio a livello internazionale risaliva all’ottobre 2015, quando vinse in Premier League a Salisburgo. Sabato l’atleta siracusana proverà a tornare sul podio iridato quattro anni dopo il bronzo ottenuto a Brema ...

Karate - Mondiali 2018 : Luigi Busà ATOMICO! Spazza via tutti - é in finale per l’oro! : Nella mattinata dei Mondiali di Karate 2018 di Madrid era impegnato uno dei nostri fiori all’occhiello del Karate e, infatti, Luigi Busà non ha deluso le aspettative centrando la finale per la medaglia d’oro del programma di kumitè -75kg. L’atleta di Avola ha sbaragliato la concorrenza con prestazioni da vero campione, non lasciando scampo ad avversari di grande livello e, a questo punto, sabato 10 novembre alle ore 13.06 si ...