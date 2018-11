Juventus | la bomba dalla Spagna | Allegri ai titoli di coda | ecco il nome del sostituto

calcioweb.eu

: BOMBA DALLA GERMANIA?? IL BAYERN OFFRE UNO SCAMBIO PAZZESCO, 100 MILIONI + UN TOP PLAYER PER..?? - StoriaAmore79 : BOMBA DALLA GERMANIA?? IL BAYERN OFFRE UNO SCAMBIO PAZZESCO, 100 MILIONI + UN TOP PLAYER PER..?? - StoriaAmore79 : BOMBA - ARRIVA L'ANNUNCIO?? IL GIOCATORE HA DETTO SI' ALLA JUVENTUS.. -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Laè reducesconfitta nella gara di Champions League contro il Manchester United, una prestazione comunque buona per la squadra di Massimilianoche ha dimostrato la superiorità in campo dal punto di vista fisico e tecnico ma non è riuscito a concretizzare. E’ un pesante ko non solo per la classifica in Champions League ma anche per il morale della squadra che fino alla serata europea dello Stadium sembrava imbattibile. Nel mirino sono anche finiti le scelte del tecnico Massimilianoma a deludere è principalmente una mancanza di gioco che ormai va avanti da anni. E nelle ultime ore arriva una notizie shock direttamente. Sarebbe al capolinea l’esperienza di Massimilianosulla panchina della stagione, le parti avrebbero già deciso l’addio al termine della stagione, con il tecnico pronto ad una nuova avventura in ...