Juventus alle spalle per Mourinho | “ci proveremo anche contro il City”

Milan-Juventus - sorride Allegri : riecco Bernardeschi e Douglas Costa : Milan-Juventus- Gattuso si dispera, Allegri sorride. E’ questo il diverso stato d’animo tra i due allenatori di Milan e Juventus a due giorni dalla super sfida di San Siro. Come detto, Gattuso dovrà fare i conti con diversi infortunati. Musacchio ko, tanta paura dopo lo scontro di ieri nel match contro il Betis, ma la […] L'articolo Milan-Juventus, sorride Allegri: riecco Bernardeschi e Douglas Costa proviene da Serie A News ...

Juventus - la bomba dalla Spagna : Allegri ai titoli di coda - ecco il nome del sostituto : La Juventus è reduce dalla sconfitta nella gara di Champions League contro il Manchester United, una prestazione comunque buona per la squadra di Massimiliano Allegri che ha dimostrato la superiorità in campo dal punto di vista fisico e tecnico ma non è riuscito a concretizzare. E’ un pesante ko non solo per la classifica in Champions League ma anche per il morale della squadra che fino alla serata europea dello Stadium sembrava ...

Milan-Juventus - la probabile formazione di Allegri : TORINO - Massimiliano Allegri, con calma ed equilibrio, valuta le giuste mosse per sbancare San Siro. Contro il Milan va data continuità alla cavalcata scudetto, ma si cercano risposte pure all'...

Allarme Juventus - adesso Allegri ‘trema’ : la gara contro lo United ha confermato i dubbi sul tecnico - solo individualità e poco gioco possono non bastare in Europa : Allarme in casa Juventus. Nella serata di ieri è andata in scena la partita valida per la 4^ giornata di Champions League, si sono affrontate Juventus e Manchester United che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, vantaggio bianconero firmato da Cristiano Ronaldo, poi finale di partita shock con il pareggio di Mata su punizione e l’autogol di Alex Sandro, si tratta della prima sconfitta in campionato per i bianconeri che si ...

Juventus-Manchester United bianconeri spreconi ma Allegri è ottimista : TORINO - Chiellini dice che 'ogni tanto ci mettiamo a scherzare col fuoco', e quindi è normale che, a forza di scherzare, ci si scotti. La sconfitta della Juve con il Manchester , per quanto ...

Juventus-United - Allegri affida a Twitter il “pensiero” post-partita : Juventus, Massimiliano Allegri ha scritto su Twitter il consueto messaggio social dopo la sconfitta contro lo United “È giusto essere delusi per il risultato, ma ottimisti per quello che stiamo dimostrando sul campo. Migliorando nelle piccole cose torneremo presto sulla strada giusta!”. E’ questo il messaggio via Twitter del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta dei bianconeri in Champions contro ...

Juventus - è una sconfitta ‘pericolosa’ : lo United ‘frantuma’ tutte le certezze di Allegri! La Roma vince con il carattere e Di Francesco risponde alle critiche : Si è conclusa un’altra giornata incredibile valida per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, sono scese in campo Roma e Juventus, non sono mancati i colpi di scena e le sorprese clamorose. Partiamo dalla Roma. E’ una vittoria di carattere quella della squadra di Di Francesco che ha risposto con una prova incoraggiante alle critiche ingiuste durante la settimana dopo il pareggio contro la Fiorentina, non ...

Juventus-Manchester United - Allegri : “Non riusciamo mai a chiudere contro queste squadre” : Juventus-Manchester United, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato la sconfitta interna contro il Manchester United: “È una sconfitta che dispiace perché la squadra ha fatto una bella partita, dobbiamo migliorare in fase realizzativa, non riusciamo mai a chiudere contro queste squadre, che nel […] L'articolo Juventus-Manchester ...

Juventus - Allegri non fa drammi dopo il ko con lo United : “abbiamo perso la partita meno importante” : L’allenatore della Juventus ha parlato al termine del match con il Manchester United, esprimendo il punto di vista sulla sconfitta Prima sconfitta in stagione per a Juventus, costretta a cedere l’intera posta in palio al Manchester United. Un epilogo sorprendente quello dell’Allianz Stadium, con i ‘Red Devils’ che riescono a stendere i bianconeri solo in extremis, grazie alla punizione di Mata e ...

Clamoroso sfottò di Mourinho alla Juventus : l’allenatore mostra l’orecchio - poi la ‘rissa’ [FOTO] : Si è conclusa una grande partita valida per la Champions League, incredibile blitz dello United sul campo della Juventus e tutto riaperto per qualificazione e primo posto. Dominio in lungo ed in largo per la Juventus, il Manchester United ha giocato una partita difensiva fino all’85’, equilibrio che è stato ‘spezzato’ da una prodezza del solito Cristiano Ronaldo. Ottima prestazione anche del difensore Bonucci, ...

Juventus-Manchester United - probabili formazioni e diretta alle 21.00. Dove vederla in tv : allenatore: Mourinho TV : Sky Sport allegri: "Servirà una partita migliore di quella di Manchester" Classifica dei gironi Segui il match in diretta

Juventus - Allegri 'I trofei non si vincono adesso - intanto passiamo il turno' : TORINO - Il primo obiettivo della stagione, iniziata splendidamente per i bianconeri, è a portata di mano: domani sera la Juventus sarà a un Manchester United dalla qualificazione agli ottavi di ...

Juventus-Manchester United - Allegri svela tutto : il caso Benatia e le condizioni degli infortunati : La Juventus si prepara per l’importante gara di Champions League contro il Manchester United, ecco le importanti dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa: “domani possiamo raggiungere il nostro primo obiettivo. Ma i nostri obiettivi della stagione sono anche altri: Coppa Italia, Scudetto… Benatia si è lamentato? Magari erano dichiarazioni a caldo. Lui è considerato da me pari agli altri, è importante. È difficile ...