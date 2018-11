Juve-Fiorentina | Atalanta con Milan e Inter | Monza-Renate | Pro-Alessandria le gare Sprint!

Juventus - Del Piero sul gol di Ronaldo al Manchester United : 'Il mio alla Fiorentina era più difficile' : ... una prodezza che Alessandro Del Piero " storico ex capitano bianconero " ha commentato così nel post partita negli studi di Sky Sport : "Tutto parte da un movimento di Cristiano in profondità su una ...

La Juve risponde a Napoli e Inter : 3-1 al Cagliari Classifica Nerazzuri a valanga : 5-0 Fiorentina-Roma pari : 1-1 : In vantaggio dopo pochi secondi, la squadra di Allegri viene raggiunta da Joao Pedro ma, a fine primo tempo, ripassa con un’autorete e Cuadrado. Tre Var nel primo tempo

La Juve risponde a Napoli e Inter : 3-1 al Cagliari Classifica Nerazzuri a valanga : 5-1 Fiorentina-Roma pari : 1-1 : In vantaggio dopo pochi secondi, la squadra di Allegri viene raggiunta da Joao Pedro ma, a fine primo tempo, ripassa con un’autorete e Cuadrado. Tre Var nel primo tempo

L’Inter dilaga : 5 gol al Genoa Napoli agganciato|Classifica Alle 20-30 in campo la Juve Fiorentina-Roma pari : 1-1 : La prima doppietta del centrocampista bergamasco vale il consolidamento della posizione accanto al Napoli. Prova di forza della banda Spalletti, liguri inesistenti

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : super sfida Milan-Juventus nel sesto turno. La Fiorentina affronta il Tavagnacco : Il conto alla rovescia sta per scadere e la sesta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è ormai imminente. Un turno importante quello che ci apprestiamo a vivere, annoverando sfide accattivanti in chiave classifica generale. Partiamo dal big match tra Milan e Juventus, le due squadre a pari punti in vetta a questo torneo nazionale. Una super sfida del Calcio professionistico maschile che si riverbera anche nel ...

Calcio - undicesima giornata Serie A : sfide agevoli per Juventus - Inter e Napoli. La Roma affronta in trasferta la Fiorentina : Manca un vero big match, ma l’undicesima giornata della Serie A di Calcio offrirà comunque diverse partite Interessanti. Si parte questa sera alle 20.30 con il Napoli che ospita al San Paolo l’Empoli. I partenopei hanno vinto gli ultimi tre precedenti e puntano a ripetersi per restare in scia alla Juventus. La squadra di Ancelotti partirà nettamente favorita, considerando anche che l’Empoli non ha mai vinto in trasferta in questa stagione. Il ...

Empoli-Juventus 1-2 : Caputo spaventa - Ronaldo rimedia Torino-Fiorentina : Live 1-1 Classifica | Calendario : In Toscana i bianconeri appaiono spenti e nei primi 45’ prima capitolano sotto i colpi dell’attaccante pugliese, poi rischiano il ko. Nella ripresa palo di Pjanic, poi ci pensa Cr7

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina supera il Sassuolo - Juventus fermata dall’Atalanta Mozzanica - primo successo storico della Roma : La quinta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa. Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Sassuolo-Fiorentina - Milan a Verona - la Juventus affronta l’Atalanta Mozzanica : Domani si ritorna in campo nel campionato di Serie A di Calcio femminile 2018-2019 per la quinta giornata. Un sabato calcistico in rosa molto interessante in cui le prime della classe sono attese da impegni da non sottovalutare. Partiamo dal big match di questo turno, ovvero il confronto tra il Sassuolo (primo in classifica) e la Fiorentina (sesta ma con una partita in meno). Le neroverdi di Gianpietro Piovani hanno stupito in questa primissima ...

Serie A Empoli-Juventus : arbitra Calvarese. Torino-Fiorentina : Fabbri : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la decima giornata di Serie A. Si parte con tre anticipi al sabato: Atalanta-Parma, Abisso,, Empoli-Juventus, Calvarese, e Torino-Fiorentina, ...

Chiesa vs Barella : Inter - Milan - Juve e non solo. Scout per Fiorentina-Cagliari : - E secondo la Gazzetta dello Sport saranno presenti allo stadio numerosissimi osservatori che continueranno nel proprio lavoro di stilare report e giudizi sulla crescita dei due ragazzi. Fra i club ...

Calciomercato Juventus - offerta alla Fiorentina per Milenkovic : cifre e dettagli : Nikola Milenkovic interessa eccome alla Juventus, il club bianconero si è fatto avanti proponendo una maxi offerta alla Fiorentina Nikola Milenkovic è da tempo nel mirino della Juventus. La squadra torinese deve ringiovanire la propria mediana, dato l’imminente addio di Barzagli e l’età che avanza per Chiellini. Il nome del difensore della Fiorentina sembra essere quello in pole position, scelto da Paratici dopo averlo ...

La Fiorentina Women vince la Supercoppa contro la Juventus : Con un gol di Ilaria Mauro al 23′ della ripresa la Fiorentina Women batte la Juventus e si aggiudica la Supercoppa femminile. Al Picco della Spezia termina 1 a 0 per le ragazze allenate da Antonio Cincotta dopo una partita vivace e dove non sono mancate le occasioni. È la Juventus a fare la partita, con la Viola a prediligere le ripartenze. Al 9′ le Viola sfiorano il vantaggio con un tiro dalla distanza della Clelland che ...

La Fiorentina Women vince la Supercoppa contro la Juventus : Con un gol di Ilaria Mauro al 23′ della ripresa la Fiorentina Women batte la Juventus e si aggiudica la Supercoppa femminile. Al Picco della Spezia termina 1 a 0 per le ragazze allenate da Antonio Cincotta dopo una partita vivace e dove non sono mancate le occasioni. È la Juventus a fare la partita, con la Viola a prediligere le ripartenze. Al 9′ le Viola sfiorano il vantaggio con un tiro dalla distanza della Clelland che ...