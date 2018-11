Juric | «Il Napoli è più imprevedibile rispetto al passato»

ilnapolista

(Di venerdì 9 novembre 2018) In conferenza stampa Ivan, tecnico del Genoa, presenta il match contro ilin conferenza stampa: «Abbiamo lavorato bene, la squadra è in grande crescita. Se togliamo l’ultima partita, vedrete che le nostre prestazioni sono importanti. Per vincere, ildeve fare una partita giusta, noi invece dobbiamo avere coraggio». Il passaggio da Sarri ad Ancelotti: «Il livello delle squadre più forti in Italia si è alzato molto, e mi riferisco a Juve,e Inter. Ildi quest’anno dà pochi punti di riferimento, è piùagli anni scorsi, anche se Sarri rimane comunque un maestro». Le scelte di formazione: «Veloso o Mazzitelli davanti alla difesa? È dura, si tratta di soluzioni diverse, devi scegliere di rinunciare a qualcosa. Vedremo. Piatek sta bene, è un ragazzi che lavora e che sa che ci sono momento i cui la butti dentro o no. In quel ...