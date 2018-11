José Mourinho è un prezioso membro dell' élite europea

José Mourinho - la reazione brutale di Stefano Tacconi : 'Gli avrei dato un calcio in c***' : ... l'ex portiere bianconero Stefano Tacconi si è fatto un'idea ben precisa: 'Lui è un provocatore, è fatto così - ha detto a Rmc Sport - È stato provocato? A me sono arrivati insulti per 25 anni... ...

José Mourinho - mago della comunicazione : quegli eccessi che scaldano i cuori : Lo SpecialO con me o contro di me!Avete visto Gullit?Risate scrosciantiChi sei tu?Scatenato MouIl papelitoPorquè?Sei licenziata!Ultimi showScatenare l’inferno fuori, per creare coesione dentro. Tradotto, voi contro di noi. La strategia comunicativa di José Mourinho è chiara, da sempre: lui si mette in testa a quel «noi», a mo’ di scudo, e protegge i suoi «seguaci», calciatori o tifosi che siano. E nonostante lo faccia da anni, gli avversari ...

Juventus-Manchester United - José Mourinho esulta allo Stadium mostrando l'orecchio VIDEO : Dopo il gesto delle manette, dopo la leggendaria corsa tra gli idranti al Camp Nou, c'è una nuova immagine che si aggiunge alla lunga simbologia di José Mourinho. Dopo la vittoria in extremis contro ...

Josè Mourinho e gli screzi con la curva della Juve : “ecco perchè ho fatto il segno del Triplete” : Josè Mourinho ha spiegato quanto accaduto ieri durante United-Juventus, quando ha mimato il segno del Triplete alla curva bianconera Josè Mourinho sempre sincero nelle sue dichiarazioni post-gara. Ieri ha perso contro un’ottima Juventus ed il tecnico del Manchester United ha reso onore alla super difesa dei bianconeri: “Hanno Bonucci e Chiellini come base della squadra che dovrebbero tenere un corso universitario ad Harvard per come ...

Manchester United Juventus - José Mourinho in conferenza stampa LIVE : LIVE 15:08 22 ott Che pressione stai affrontando in questo momento? La forma del Manchester United è chiara, l'abbiamo dimostrata nelle ultime due partite così come il gioco espresso. Ci proveremo ...

Mourinho e la talpa nello spogliatoio dello United : Josè furibondo apre un’indagine : Josè Mourinho pronto ad affrontare un nuovo caso Casillas, una talpa che svela le sue scelte alla stampa qualche giorno prima delle gare Josè Mourinho alle prese con una talpa interna allo spogliatoio del Manchester United. Alla vigilia della gara contro la Juventus di Champions League il tecnico dei Red Devils deve lottare contro l’ennesima grana della sua stagione. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail infatti, pochi minuti dopo ...

Premier League - Sarri può spingere nel baratro José Mourinho : Maurizio Sarri e José Mourinho si incontreranno nel weekend in una sfida importantissima sopratutto per il futuro del tecnico dello United Sabato prossimo alle 13.30 si incontreranno sul campo per la prima volta. Il match Chelsea-Manchester United è anche nella sfida inedita tra Maurizio Sarri e José Mourinho. Nel nutrito carnet di nemici dello Special One, non figura (ancora) l’ex tecnico del Napoli, per il quale anzi Mourinho ha ...

Josè Mourinho si allontana dall’Inter - proposta dagli Usa : Con Luciano Spalletti uscito dalla mini crisi, Josè Mourinho si allontana dall’Inter. Per lo Special One è la quarta gara

José Mourinho - l'umiliazione per Pogba : 'Non sarà capitano - ma tra noi nessun problema' : Che i rapporti tra l'allenatore dei Manchester United José Mourihno e del centrocampista Paul Pogba non erano dei più idilliaci già si sapeva malgrado entrambi abbiano sempre negato tutte le tensioni ...

Paul Pogba contro Josè Mourinho : il calciatore critica le scelte dell’ex Special One : Paul Pogba contro Josè Mourinho, un duello serrato che porterà inevitabilmente all’addio di uno dei due a fine stagione Paul Pogba contro Josè Mourinho, ancora una volta. Il calciatore francese, e non solo lui, non amano i metodi dell’ex Special One, troppo difensivista e poco spettacolare per i gusti di Pogba. Il pareggio dello United contro il Wolverhampton non è andato giù al ‘Polpo’ il quale ha tuonato nel post ...

La fortuna ha abbandonato José Mourinho - allo stadio rimedia una figuraccia in diretta tv. Ecco cosa ha combinato : A Wembley per seguire la partita di Nations League tra Inghilterra e Spagna, José Mourinho scavalca il cordone che delimita l’area vip ma non prende bene le misure e capitombola a terra L'articolo La fortuna ha abbandonato José Mourinho, allo stadio rimedia una figuraccia in diretta tv. Ecco cosa ha combinato proviene da Il Fatto Quotidiano.

José Mourinho risponde alle critiche con la solita aria di superiorità : 'sono tra i migliori al mondo' : ... ma sono anche uno dei più grandi tecnici al mondo '. José Mourinho parte al contrattacco dopo le polemiche piovutegli addosso per le due sconfitte consecutive rimediate dal Manchester United in ...