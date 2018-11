Jaked festeggia il 10° anniversario con una speciale capsule collection GALLERY

sportfair

(Di venerdì 9 novembre 2018) 2008 – 2018:celebra il 10°e presenta una, marchio italiano di sportswear e activewear nato a Vigevano nel 2008, celebra 10 anni di successi “dentro e fuori dall’acqua”, presentando per l’occasione una: “10”. Capi celebrativi dei valori cardine del marchio – come tecnologia, alta qualità dei materiali e stile -raccontano lo spirito innovativo con cui in questo decenniosi è imposto prima nel mondo del nuoto e poi in quello urban e outdoor. La10” propone, infatti, costumi e maglie total black dal sapore super moderno, caratterizzati da una particolare stampa del numero 10 in stile college e ad effetto fibra di carbonio, che rende i capi estremamente cool. Troviamo dunque un costume olimpionico da donna, realizzato con un particolare tessuto dal look simil-pelle e dalla ...