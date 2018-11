Ivan ha 9 figli e 3 mogli | “Niente sesso per un mese se mi infastidiscono”

Sclerosi multipla - Ivan Cottini papà ballerino malato : «Un calendario con mia figlia Viola» : Una fiaba lunga dodici mesi raccontata in altrettante foto da calendario a quattr'occhi con la sua piccolina di due anni e mezzo. Perché Ioro due, Ivan e Viola, insieme sono più...

Ivan Cottini - malato di Sla : “Un calendario per mia figlia Viola” : Ivan Cottini ha un viso d’angelo e il cuore di un guerriero. Potrebbe sembrare un tronista di Uomini e Donne – come ammette lui stesso – se non fosse per le stampelle e per la difficoltà a muoversi e a parlare. La vita con lui è stata generosa e crudele: gli ha donato un fisico e un volto che gli hanno permesso di lavorare come modello, poi lo ha messo di fronte a una sfida che all’inizio sembrava insormontabile: la sclerosi multipla. Aveva 26 ...

Simona Ventura : "Sapevo dei tradimenti di Bettarini ma stavo zitta. I miei figli mi accusavano - non capIvano" : Simona Ventura si confessa a Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin parla a cuore aperto del suo futuro e dell'amore, oggi con Gerò Cattaneo ieri con Stefano Bettarini. Con l'ex calciatore è stata una storia da riviste e rotocalchi. Sempre sulle prime pagine dei giornali scandalistici. Ai microfoni della trasmissione di Canale 5 dice: "Sapevo dei tradimenti (di Bettarini ndr) ma stavo zitta. Quando non vuoi vedere non vedi. Il ...

Gf Vip 2018 - Maurizio Battista : "Ivan Cattaneo macchietta del gay - Lory Del Santo... Ti muore un figlio e vai al Grande Fratello?" : E' un fiume in piena Maurizio Battista, autoeliminatosi due settimane fa, dal Grande Fratello Vip 2018. Il comico romano, intervistato dal settimanale 'Oggi', tuona contro gli ex compagni d'avventura con cui, dentro e fuori dalla Casa, si è scontrato duramente con toni assai aspri e poco distensivi: La Giorgi era snob, tagliente e prevenuta. Merola si è offeso perché gli ho detto che era un poveraccio. Lui mi ha dato due volte del pezzo di m…. ...

“Come i figli miei” - su Rai3 lo Speciale di Domenico Iannacone sulla scuola del Parco Verde di CaIvano : “Come i figli miei“, lo Speciale I dieci comandamenti del giornalista Domenico Iannacone, sarà in onda sabato 27 ottobre alle 21.40. “Ho sentito l’urgenza di mandarlo in onda subito”, dice Stefano Coletta, direttore di Rai 3, nel corso della conferenza stampa a Roma. “Come figli Miei porta la scuola in prima serata” con il racconto di un Istituto professionale del Parco Verde, a Caivano, alle porte di ...

Bellezza acqua e sapone e fede bianconera : Ivana Nedved - la figlia di Pavel pazza della Juventus! [GALLERY] : Ivana è la bellissima figlia di Pavel Nedved, ex centrocampista della Juventus ed attuale dirigente del club bianconero Ivana Nedved è la bellissima figlia femmina di Pavel, ex calciatore della Juventus ed attuale dirigente del club bianconero alla cui presidenza c’è Andrea Agnelli. La meravigliosa figlia dell’ex centrocampista ceco porta lo stesso nome della madre, con cui Pavel è sposato dal 1994 ed assomiglia al padre nei ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Mattino 5 : amore da "reality" a gonfie vele - matrimonio e figlio in arrivo? : Luca Onestini e Ivana Mrazova tornano a Mattino 5 per parlare dei loro primi mesi in amore mentre si avvicina il traguardo del primo anno insieme. Novità in arrivo per i due?(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:02:00 GMT)