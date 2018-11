Italian Sports Awards | lunedì sanno premiati Insigne e Acerbi

eSports - Mondiali di Street Fighter V : un Italiano vola a Parigi! Pronti a fare il tifo per Geecko : Il Red Bull Kumite, un evento di fama internazionale, metterà in scena l’ultima fase dei Mondiali di Street Fighter V. L’intero weekend, che comprende il 10 e l’11 novembre, verrà organizzato all’interno della Salle Wagram di Parigi, e vedrà i migliori sedici giocatori al mondo affrontarsi in scontri fino all’ultimo sangue virtuale! Tra di loro, anche un italiano fa la sua prima apparizione nella scena competitiva degli eSport. Sarà Geecko, ...

Italian Esports Open 2018 by Vodafone : scopriamo i vincitori del torneo di Quake Champions : L'Italian Esports Open 2018 by Vodafone dedicato a Quake Champions ha ufficialmente dei vincitori. Ecco il comunicato ufficiale riguardante l'evento.Il torneo, che si è svolto nella straordinaria cornice nell'Esports Cathedral - Auditorium San Romano a Lucca Comics&Games e ha messo in palio un montepremi complessivo di 20.000 dollari, ha visto sfidarsi 8 giocatori internazionali e 2 Italiani in una modalità di gioco 1vs1.La finale, ...

La nuova edizione dell'Italian Esports Open 2018 by Vodafone a Lucca Comics & Games : La nuova edizione dell'Italian Esports Open 2018 by Vodafone è alle porte! Organizzato in partnership con il Festival Lucca Comics&Games, il più importante evento internazionale di esport sul territorio italiano andrà in scena dal 31 ottobre al 4 novembre nel suggestivo scenario della chiesa sconsacrata di San Romano e vedrà i migliori professionisti nazionali e internazionali sfidarsi su 4 tra i più famosi videogiochi.Realizzato in ...