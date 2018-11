Italian Awards | premi a Insigne e Acerbi

Italian Sport Awards - tra i premiati : Acerbi - Cristante e Di Francesco : La Notte degli Oscar dello Sport Italian o è in programma lunedì 12 novembre nella spettacolare cornice del Dubai Village di Camposano in provincia di Napoli. Nella serata di Gala verranno premiati i ...

Italian Cheese Awards 2018 : i 16 formaggi migliori d’Italia : CATEGORIA FRESCOCATEGORIA FRESCHISSIMOCATEGORIA PASTA MOLLECATEGORIA PASTA FILATACATEGORIA AROMATIZZATO CATEGORIA PASTA FILATA STAGIONATACATEGORIA SEMISTAGIONATOCATEGORIA STAGIONATOCATEGORIA STAGIONATO OLTRE 24 MESICATEGORIA ERBORINATOSono partiti in circa 1500 per arrivare in 31 finalisti, tra i quali sono stati scelti, nella sera dell’ Italian Cheese Awards 2018 celebrata il 13 ottobre da FICO Eataly World di Bologna, i 16 «top» da ...

Italian Cheese Awards. Conto alla rovescia per i formaggi da red carpet : Sono partiti in oltre 1000 per arrivare in 31: tempo di decretare i vincitori della quarta edizione di “Italian Cheese