Italia | società estere sempre più all' interno del sistema produttivo

Basket - Club Italia : leghe - Fip e società - trasformate il sogno in realtà : Dopo i primi interventi della scorsa settimana, abbiamo sentito altri sei uomini chiave del mondo del Basket per capire se il progetto nato nel volley donne a fine Anni 90, su proposta di Julio Velasco, potrà mai vedere la luce. Nulla è semplice, ma dalle dichiarazioni degli interessati ...

L'indice delle società High Tech Italiane è in territorio positivo - +1 - 11% - : Scambi in positivo per il comparto tecnologico a Milano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a 51.277,14 in ...

Seduta tonica per l'indice delle società High Tech Italiane - +0 - 82% - : Andamento rialzista per il comparto tecnologico a Milano , nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a 51.277,14, in crescita ...

Sport Invernali : Cse società campione d'Italia : ... imponendosi nel circuito di Coppa del Mondo, così come ai Campionati Mondiali fino ad arrivare alla vittoria della classifica generale di Coppa del Mondo ad opera del 1° C.le Magg Michele BOSCACCI. ...

Riccardo Sinigallia : "Oggi l'Italia mi preoccupa - ma anche un canzone può cambiare la società" : Il cantautore e produttore romano ha pubblicato il suo quarto album 'Ciao cuore', che contiene anche un brano dedicato ad Aldrovandi: 'Le parole sono di Mastandrea. L'ho inciso solo dopo il via libera ...

L'indice delle società High Tech Italiane dà qualche segnale positivo - +0 - 66% - : Tentennante il comparto tecnologico a Milano che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ...

In calo l'indice delle società High Tech Italiane - -1 - 53% - : Scivola il comparto tecnologico a Milano , dopo l'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology marcia a quota 49.170,97 con un peggioramento di 754,08 punti ...

Vola l'indice delle società High Tech Italiane - +5 - 27% - : Preme sull'acceleratore il comparto tecnologico a Milano , mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 47.642,02, con un salto ...

L'indice delle società High Tech Italiane si è mosso verso il basso - -9 - 06% - : Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso la giornata a ...

L'indice delle società High Tech Italiane si muove verso il basso - -5 - 14% - : Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a ...

Star Conference a Londra dedicata alle PMI Italiane. Coinvolte 81 società di Piazza Affari : Venticinque società quotate su AIM Italia , Mercato Alternativo del Capitale, e Cinquantasei quotate sul Segmento Star di Borsa Italiana, dedicato alle medie imprese con capitalizzazione compresa tra ...

Mondiali pallavolo - l’Italia deve ripartire dalle vittorie e dall’entusiamo : sponsor e investitori diano ossigeno alle società : Un quinto posto ai Mondiali maschili disputati in Italia, con i palazzetti dello sport pieni e lo share Tv altissimo. Un secondo posto per le ragazze nei Mondiali in Giappone, che giorno dopo giorno hanno conquistato il pubblico nonostante gli orari proibitivi delle partite. La pallavolo italiana può ripartire da questi risultati, ma tutto il settore dovrà essere in grado di cavalcare l’onda. L’amarezza è tanta anche perché il pubblico italiano ...

Giù l'indice delle società High Tech Italiane - -1 - 59% - - performance negativa per STMicroelectronics : Scambi al ribasso per il comparto tecnologico a Milano , mentre è debole l' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso a 53.329,15 in diminuzione di 859,48 punti rispetto alla ...

Seduta moderatamente positiva per l'indice delle società High Tech Italiane - +0 - 60% - : Senza slanci il comparto tecnologico a Milano che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' EURO STOXX Technology , che mostra un incremento modesto. Il FTSE ...