Italia | ancora forti piogge e disagi in Liguria

ATP Next Gen Finals – Ancora un ko per Caruana - l’Italiano chiude senza vittorie : Rublev si impone in 3 set : Caruana non ce la fa: l’italiano ko anche nell’ultimo match della fase a gironi delle ATP Next Gen Finals Nonostante fosse ormai matematica la sua eliminazione delle ATP Next Gen Finals, il giovane tennista italiano Caruana è tornato in campo oggi, a caccia della vittoria ‘dell’orgogio’. Purtroppo, però, il 20enne romano non è riuscito a mettere in difficoltà il più esperto Rublev, cedendo in tre set. Il match ...

Nations League - i convocati del Portogallo per l'Italia : Ronaldo ancora fuori : LISBONA, Portogallo, - Continua la favola di Joao Mario , centrocampista che si è ripreso un posto nell'Inter e ora torna anche in Nazionale. Rilanciato nelle ultime settimane da Spalletti, il ...

AlItalia - crescono ancora i ricavi da traffico passeggeri : Nel mese di ottobre Alitalia registra una nuova crescita dei ricavi da passeggeri, del 6,7% rispetto ad ottobre 2017 , "trainata sia dai collegamenti internazionali che da quelli intercontinentali". ...

Conai - Quagliuolo : Italia eccellenza riciclo - ma ancora criticità : Roma,, askanews, - L'Italia è arrivata a "un punto di eccellenza" nel riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. Lo dimostra la presenza a Ecomondo, la fiera internazionale del recupero e dello ...

Meteo Protezione Civile : ancora piogge domani al Nord Italia : Nella giornata di domani avremo ancora residua instabilità, concentrata principalmente al Nord Italia. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo Giovedì 8 Novembre...

Stati Generali della Green Economy - molta strada ancora da fare per rendere le città Italiane green : ecco punti di forza e debolezze : Agli Stati Generali della green Economy 2018 si è parlato anche delle città italiane e della loro lenta evoluzione a green city. Nonostante alcune punte di eccellenza, esistono ancora molte zone d’ombra, tra cui l’abusivismo edilizio, il consumo di suolo, la scarsa attenzione e promozione del verde pubblico. Istituzioni, sindacati, regioni e società civile, in un panel in collaborazione con il green City Network, si sono confrontati sul tema, ...

Allerta Meteo Estofex - Italia nella morsa del maltempo : ancora nubifragi - alluvioni e frane - rischio trombe marine : Allerta Meteo – Continua il maltempo nel Mediterraneo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia, della Francia sudorientale e Malta per nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. L’Allerta si intende valida fino alle 7 (ora Italiana) di domani, mercoledì 7 novembre. Masse d’aria molto calde sono risalite fino all’Europa nordorientale con 16°C a 850hPa fino a 50°Nord, grazie ad ...

Meteo - il maltempo non dà tregua : ancora piogge e temporali sull’Italia : Dopo la distruzione portata nei giorni scorsi dall'ondata di maltempo, l'Italia deve fare ancora i conti con piogge e temporali. Tutta colpa di una seconda perturbazione che si è affacciata sul nostro Paese con un ulteriore carico di nubi e pioggia. Ad essere colpito soprattutto il centro nord anche se continua la fase di caldo anomalo.Continua a leggere

Italia ancora nella morsa del maltempo - allerta gialla in dieci Regioni : Dodici morti in Sicilia. Un uomo ancora disperso a Corleone. Sale a 32 vittime il bilancio dell'ondata di maltempo che da una settimana ha colpito l'Italia. Pioggia e vento forte hanno sferzato Veneto,...

Allerta Meteo Estofex - ancora maltempo in Italia : rischio frane con 50 mm di pioggia in 24 ore - particolare attenzione in Puglia per alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Settimana iniziata ancora una volta all’insegna del maltempo in Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud-Est della nostra penisola, e in particolare per la Puglia, principalmente per alluvioni lampo e, in misura minore, per tornado non supercellulari. Livello di Allerta 1 anche per Spagna nordorientale e Francia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, ...

Italia ancora nella morsa del maltempo - allerta arancione in tre regioni : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che sta causando danni e morti in Italia. Per la giornata di lunedì è stata diramata una nuova allerta arancione su tre regioni: Veneto, Piemonte e Lazio. ...

Volley femminile - Davide Mazzanti : “Non dobbiamo montarci la testa. Questa Italia può crescere ancora!” : Le ragazze dell’Italia del Volley femminile hanno conquistato tutti. Sono già passate alcune settimane da quel secondo posto ottenuto ai Mondiali 2018 in Giappone ma gli echi di quel risultato ancora si possono udire. La prove delle ragazze del CT Davide Mazzanti è stata degna di lode anche se un pizzico di amarezza c’è se pensiamo all’esito di quel tie-break nell’atto conclusivo contro la Serbia. Intervistato da Il Tempo ...

Italia ancora nella morsa del maltempo - allerta arancione in quattro regioni : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che sta causando danni e morti in Italia. Per la giornata di lunedì è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-...

"Il clima sta cambiando e l'Italia è impreparata" : maltempo - è ancora allerta : Grido d'allarme di Legambiente: "Urgenti piano nazionale di adattamento al clima e normativa che fermi il consumo di suolo"...