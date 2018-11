iPhone XR | la prova di GQ | i motivi per sceglierlo

Apple iPhone XR - il modello colorato di Apple - alla prova dei fatti. Non è male ma costa troppo : Vi state chiedendo se il vostro prossimo smartphone Apple sarà il modello XR, la versione “meno costosa” di iPhone, o l’XS, evoluzione di iPhone X? Per aiutarvi nella scelta pubblichiamo la nostra prova del modello XR, che ha messo in luce prestazioni paragonabili a quelle dei fratelli maggiori XS e XS Max, una buona autonomia e un comparto fotografico convincente. Peccato per il prezzo di 899 euro, che a nostro avviso è troppo ...

Come va l'iPhone Xr di Apple? Ecco la nostra prova : ... a vederlo, l'Xr è un iPhone a tutti gli effetti, nel design inconfondibilmente Apple, e pure la sua caratteristica più tipica, i sei colori diversi della scocca, non è affatto nuova nel mondo della ...

iOS12 - GreyKey addio : gli iPhone sono a prova di polizia : A quanto pare l'ultima versione del sistema operativo proteggerebbe gli iPhone da qualsiasi intromissione di polizia e agenzie federali statunitensi, rendendo inutile il ricorso alla prodigiosa scatoletta sblocca-passcode

iPhone XR - ne abbiamo visti di tutti i colori : la nostra prova : In vendita dal 26 ottobre a partire da 889 euro, in sei tonalità e con display da 6.1''. Tutto quello che c'è da sapere sul terzo smartphone della linea del decennale Apple

I nuovi iPhone alla prova del mercato : 75 milioni di vendite entro fine anno : (Foto: Apple) Con il lancio dei nuovi iPhone ormai alle spalle, i primi osservatori stanno già tentando di capire come si comporteranno i gadget sul mercato. Se in effetti da una parte è vero che nel complesso il trio di gadget non porta innovazioni particolari all’iPhone X dell’anno scorso, è vero anche che dividere la produzione in tre modelli diversi per taglia e prezzi può trasformare quest’ultima infornata di telefoni ...

Apple iPhone Xs e Xs Max : la prova in anteprima : Dal 21 settembre arriveranno in Italia due nuovi iPhone: il modello Xs e Xs Max. Sono i top di gamma, identici per specifiche e caratteristiche tecniche, diversi solo per le dimensioni dello schermo e la batteria; l’iPhone Xr, meno costoso, sarà invece disponibile fra un mese....

Apple - la prova di iPhone XS e XS Max oro fuori - ma il tesoro è dentro : L'iPhone X è diventato in breve tempo lo smartphone più venduto al mondo, e arriviamo ai giorni nostri. Apple lancia l'iPhone Xs e Xs Max: ecco le novità in riproduzione.... Condividi Un anno dopo, ...

Apple iPhone Xs e Xs Max : la prova in anteprima : Con pochissime altre testate in tutto il mondo, La Stampa ha provato in anteprima per alcuni giorni i due nuovi smartphone Apple. Come sempre con apparecchi dall'elevato contenuto tecnologico, pregi ...