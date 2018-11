Io vado a votare | fatelo anche voi | l' appello di Sabrina Ferilli per il

huffingtonpost

(Di venerdì 9 novembre 2018) "Domenica c'è un referendum importante sulla gestione di Atac, un referendum del quale non si parla: io andrò a, il mio voto ci sarà". Così in un video diffuso dai Radicali Romafa unal voto per il referendum consultivo dell'11 novembre sulla possibilità di affidare a gare la gestione del servizio di trasporto pubblico a Roma pur garantendo il controllo sempre al Campidoglio."Ognuno è libero diciò che vuole - ha aggiunto l'attrice romana - ma trovo giusto andare adomenica, io lo farò perché voglio stare a posto con la coscienza".dichiarò di avere votato per Virginia Raggise negli ultimi tempi si è mostrata critica nei confronti dell'amministrazione pentastellata.