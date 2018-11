Inter | Thohir si trasferisce all' Oxford | ' Zhang sarà un ottimo presidente | è la scelta

Thohir spiega : «Ecco perchè non sono più il presidente dell'Inter» : Steven Zhang è il nuovo presidente dell'Inter, prende il posto di Erick Thohir: ecco la spiegazione del tycoon indonesiano.

Suning - già 478 milioni investiti per l'Inter. E presto 200 per Thohir : Cifre e progetti del colosso cinese nel mondo nerazzurro. E per Thohir una plusvalenza da 157 milioni

