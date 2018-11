Inter | possibile il ritorno di fiamma per Luka Modric RUMORS

Intervista a Neal Adams : 'Gli eroi? Nei limiti del possibile devono essere perfetti' : Perciò quando ho deciso di tornare nel mondo del fumetto e ho pubblicato quel primo capitolo, a fronte dell'ammontare di critiche ho chiamato DC Comics e detto loro "Ragazzi, su internet me ne stanno ...

Inter - contro il Genoa possibile turnover per Icardi : L'anticipo delle ore 15 di domani vedra' scendere in campo Inter e Genoa nel match valido per l'undicesima giornata di campionato. Si giochera' in uno Stadio Meazza che si preannuncia assai pieno con oltre 65mila spettatori previsti. Una gara fondamentale per la squadra di Luciano Spalletti, che in caso di successo potrebbe ritrovarsi a soli tre punti dalla Juventus capolista dopo aver agganciato [VIDEO] il Napoli al secondo posto a 22 punti ...

Inter - ancora possibile il ritorno di Rafinha : a gennaio la trattativa potrebbe decollare : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata dell'Inter dello scorso anno che ha riportato i nerazzurri in Champions League dopo quasi sette anni è il fantasista brasiliano Rafinha Alcantara. Il giocatore era in prestito dal Barcellona con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro, ma la societa' meneghina non ha potuto esercitarlo a causa dei paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. A ribadirlo è stato anche ...

Inter - Spalletti : “Lautaro con Icardi? Possibile” : “È possibile far giocare Lautaro con Icardi, lo abbiamo già fatto e lo faremo di nuovo. Ma ci sono delle attenzioni da mettere in questi discorsi che si fanno. Dipende dai momenti, dall’avversario, dalla partita, dal sistema di gioco della squadra davanti”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha commentato così la possibilità di vedere giocare insieme Mauro Icardi e Lautaro Martinez. “Quando si hanno ...

Tim - da lunedì sarà possibile Interagire con l’operatore tramite Google Assistant : l’operatore telefonico TIM ha annunciato che i clienti saranno capaci di interagire con l’assistenza Tim, integrandola in Google Assistant. In questo modo sarà ancora più semplice ed immediato il controllo e la gestione dei servizi leggi di più...

La connessione a Internet 100 volte più veloce di quella attuale è possibile - basta far ruotare la luce! : Potremmo avere connessioni Internet 100 volte più veloci di quelle attuali, senza bisogno di nuove infrastrutture. Basterebbe sfruttare meglio la fibra ottica, trasmettendo impulsi di luce a spirale. È la nuova sfida delle connessioni cablate, e il nocciolo della questione non è come trasmettere la luce in questa differente modalità, ma come decodificarla. Andando per ordine. I cavi in ??fibra ottica che usiamo oggi – quelli che ci portano ...

Google rende possibile seguire i luoghi di Interesse direttamente da Google Maps : Google ha deciso di introdurre due aggiornamenti all'app Google Maps, per consentire agli utenti di rimanere costantemente aggiornati con i loro luoghi di interesse e scoprire i nuovi luoghi in arrivo. Ora gli utenti possono seguire i luoghi direttamente da Google Maps, cercando un locale o un negozio di gradimento e toccando il pulsante "Segui", in modo da ricevere notizie, eventi, offerte e altri aggiornamenti. L'articolo Google rende ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Andrea Dovizioso può credere nell’impresa. Super Ducati e possibile concorrenza Interna tra Marquez e Lorenzo le chiavi per sognare : Il Mondiale di MotoGP 2018 è andato in archivio: Marc Marquez ha raggiunto il “settimo livello” imponendosi a Motegi (Giappone), chiudendo la partita al primo match point. Per il 25enne spagnolo mettere nel mirino i numeri fantascientifici di Giacomo Agostini non è una chimera. Marc ha dimostrato classe e costanza nel corso di questo campionato, vincendo con pieno merito, soprattutto ottenendo punti pesanti quando la sua Honda non è ...

Dieci regole per navigare su Internet lasciando meno tracce possibile : Poi, un giorno, abbiamo scoperto di essere vulnerabili. C'è ancora molto da fare in tema di “igiene informatica”, ma il caso Cambridge Analytica e le discussioni sul Gdpr hanno reso la privacy un tema più consueto. navigare senza lasciare tracce non è semplice. Ma ci sono alcuni accorgimenti che possono quantomeno ridurre la nostra esposizione. 1. navigare in incognito Tutti i principali browser offrono ...

Inter - tegola Nainggolan : possibile forfait di oltre un mese : Inter– Se da un lato il derby di ieri lascia all’Inter la soddisfazione di una gara vinta all’ultimo secondo, dall’altra parte presenta ai nerazzurri un conto salato in fatto di infortuni. Radja Nainggolan infatti, uscito nel primo tempo a seguito di uno scontro con Biglia, è alle prese con un forte trauma distorsivo alla caviglia […] L'articolo Inter, tegola Nainggolan: possibile forfait di oltre un mese proviene ...

Moratti raggiante dopo il derby : “sembrava l’Inter del Triplete - scudetto possibile. Sul mio ritorno…” : L’Inter vince all’ultimo respiro il derby contro il Milan grazie ad un gol di Icardi al 92′ e non poteva mancare il commento dell’ex presidente dei nerazzurri, Massimo Moratti. Il capo della Saras ha parlato a “Radio Anch’io lo Sport: “per un tifoso questo è il modo migliore di vincere, Icardi è molto bravo e sempre attento, è stato un risultato fantastico. “Ieri un po’ mi è venuta in ...

Emre Can - sarò operato per un nodulo alla tiroide?/ Juventus ultime notizie : “Possibile Intervento chirurgico” : Emre Can, sarà operato per un nodulo alla tiroide? Juventus: “Possibile intervento chirurgico”. Le ultime notizie sul centrocampista: verrà sottoposto ad esami clinici e strumentali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 18:30:00 GMT)

Turchia - nuovi guai per Arda Turan : possibile coinvolgimento nel golpe del 2016 - indagati anche due ex Inter : Arda Turan rischia di finire nuovamente nei guai con la legge: l’ex Atletico Madrid avrebbe avuto un ruolo nel fallito golpe del 2016 in Turchia nuovi guai per Arda Turan, questa volta, se è possibile, ancora più seri. Nei giorni scorsi, il calciatore turco, era stato coinvolto in una rissa per la quale rischia fino a 12 anni di carcere a causa delle accuse a suo carico di molestie sessuali, lesioni personali e porto illegale di armi. ...