Inter | Handanovic re d' Europa Il mercato? Lo decide lui

Handanovic miglior portiere d'Europa - ma l'Inter cerca il sostituto : tutti i nomi : Se si considerano i cinque top campionati europei, come scrive La Gazzetta dello Sport, è il migliore in assoluto per rendimento nel rapporto tra parate effettuate e gol subiti: 83,33% , meno di due ...

Inter - Handanovic è un muro ma non si accontenta : “Potevo fare di più - partita che fa crescere” : Al fischio finale della partita disputata a “San Siro” tra Inter e Barcellona, il man of the match Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Sky: “Potevo fare di più perché sapevo che Malcom era sinistro. Io forse sono stato affrettato a posizionarmi sul destro. Io guardo sempre cosa si può fare di più“. Sulla partita: “Io penso che loro hanno fatto meglio di noi e potevamo fare qualcosa in più. Quando gli ...

Pagelle Inter-Barcellona - 1-1 : i voti della partita. Handanovic il migliore dei nerazzurri - Icardi decisivo come sempre : L’Inter soffre per 90′, ma alla fine ne esce con un buonissimo punto dalla durissima partita di San Siro con il Barcellona, valida come quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Ancora una volta è Mauro Icardi ad essere decisivo, dopo una partita anonima: l’argentino risponde a Malcom e fa volare la banda di Luciano Spalletti, sempre più seconda nel proprio raggruppamento. Pagelle INTER – BARCELLONA ...

Diretta/ Barcellona Inter (risultato live 0-0) streaming video Rai 1 : Handanovic salva il punteggio : Diretta Barcellona-Inter, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone B(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 21:22:00 GMT)

Inter - sguardo al futuro : anche Svilar per il dopo Handanovic : Il portierino del Benfica tra i nomi valutati da Ausilio. E Interessano altri tre giocatori del club portoghese

Inter-Milan - secondo i bookie sarà sfida dal dischetto tra Handanovic e Higuain : Gli analisti Sisal Matchpoint hanno scelto Gonzalo Higuain e Samir Handanovic per aprire delle scommesse speciali su una delle partite più attese dell’anno. Da una parte si punta sul Pipita in gol dal dischetto, dall’altra sulla possibilità che il numero uno nerazzurro blocchi un rigore al rossonero. Segnare dagli 11 metri è nettamente più facile che parare: il concetto è chiaro anche solo guardando una partita di calcio, ma le ...

Scommesse - derby Inter-Milan : per bookie sfida di rigore tra Higuain e Handanovic : Centravanti contro portiere, uno contro l’altro, da soli, senza nessun altro a disturbare l’azione. La scena è quella tipico di un calcio di rigore e, in occasione del derby di Milano, viene proiettata sul tabellone Scommesse. I protagonisti sono Gonzalo Higuain e Samir Handanovic, che gli analisti Sisal Matchpoint hanno scelto per aprire delle Scommesse speciali su una delle partite più attese dell’anno. Da una parte si punta sul Pipita ...

Icardi letale - Handanovic decisivo : l'Inter non brilla - ma passa a Ferrara : le pagelle : Un passo indietro, anzi più di uno nella prestazione rispetto all'Inter ammirata in Champions League [VIDEO]. Una prova complessivamente mediocre sul campo della Spal [VIDEO] per la truppa di Spalletti che raccoglie il massimo, tre punti grazie al successo per 2-1 deciso dalla doppietta di Icardi, al termine di una gara che gli estensi avrebbero certamente meritato di pareggiare. Le note positive della serata nerazzurra allo stadio 'Mazza' non ...

Calciomercato Inter - si pensa al dopo Handanovic : tutti i nomi sul taccuino [FOTO] : 1/9 Spada/LaPresse ...

Pagelle PSV Eindhoven-Inter 1-2 | Champions League 2018-2019 | Voti : Icardi e Handanovic stellari : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSV Eindhoven-Inter DALLE ORE 21.00 L’Inter ha sconfitto il PSV Eindhoven per 2-1 nella seconda giornata della Champions League 2018-2019. Pesantissima vittoria in rimonta dei nerazzurri che con Nainggolan e Icardi hanno ribaltato il gol di Rosario. Di seguito le Pagelle di PSV Eindhoven-Inter 1-2. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA Pagelle PSV-INTER ...

LIVE PSV-Inter - Champions League in DIRETTA | Risultato 1-2 | Miracolo di Handanovic su Malen : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSV-Inter, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita molto importante per i nerazzurri, che affrontano quella che dovrebbe essere la quarta forza del gruppo. La squadra di Spalletti vuole conquistare i tre punti, per non rendere inutile la vittoria ottenuta all’ultimo minuto all’esordio contro il Tottenham. Sarà un match, però, decisivo per ...

Inter - la grinta di Handanovic e la voglia di Spalletti : in Olanda con un occhio a Londra : Dopo un avvio di campionato sotto le aspettative per l’Inter di Spalletti, è finalmente arrivato il riscatto. Il PSV, da affrontare questa sera in Champions League, darà altre risposte sullo stato di condizione dei neroazzurri che hanno iniziato il ciclo positivo proprio nella massima competizione europea, battendo il Tottenham in una rimonta last minute. E’ […] L'articolo Inter, la grinta di Handanovic e la voglia di ...

Champions : Handanovic - far gara da Inter : ANSA, - MILANO, 2 OTT - "Non pensiamo a cosa potrebbe succedere o a fare calcoli. Pensiamo solo alla gara di domani e a fare una partita da Inter". Lo ha detto il portiere dell'Inter Samir Handanovic ...

Champions : Handanovic - far gara da Inter : ANSA, - MILANO, 2 OTT - "Non pensiamo a cosa potrebbe succedere o a fare calcoli. Pensiamo solo alla gara di domani e a fare una partita da Inter". Lo ha detto il portiere dell'Inter Samir Handanovic ...