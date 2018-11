Inter e Milan insieme per San Siro | firmato protocollo d’intesa per stadio

Inter-Milan - Icardi e Romagnoli leader : capitani dal gol decisivo : Alessio Romagnoli e Mauro Icardi sono i nuovi volti della Milano calcistica, orfana delle bandiere che hanno trascinato i due club sul tetto del mondo. E stanno sudando per legittimare il proprio ...

Barcellona - Jordi Alba in trasferta a Milano contro l'Inter : in Spagna i ladri gli svaligiano casa : Disavventura per il terzino spagnolo del Barcellona, che nel match d'andata di Champions contro l'Inter aveva anche segnato la rete del definitivo 2-0. Il ritorno di Milano è però diventato subito un ...

Barcellona-Inter : Sergi Roberto è pronto - con lui a Milano anche la sexy moglie [FOTO] : 1/6 Instagram ...

Accadde oggi - 6 novembre 1949 : Inter-Milan finisce 6-5 : Nella stagione 1945-46 Inter e Milan si fronteggiarono addirittura quattro volte (due nel girone settentrionale e due nel girone finale a carattere nazionale) con un bilancio in perfetta parità, di due vittorie a testa. Dal 1946-47 al 1949-50, mentre il campionato era tornato nella classifica formula a girone unico, il Milan collezionò cinque vittorie a fronte di un pareggio e due vittorie nerazzurre. In questo periodo si giocarono la ...

Scandalo Football Leaks - le nuove clamorose rivelazioni su Inter - Milan e Mancini : Scandalo Football Leaks – Emergono giorno dopo giorno nuove clamorose rivelazioni sullo Scandalo Football Leaks e che riguardano Inter, Milan e Roberto Mancini. Secondo quanto riporta L’Espresso l’Uefa non si sarebbe comportata in modo imparziale per quanto riguarda i bilanci dei due club Milanesi.I documenti di Football Leaks permettono di conoscere le cifre esatte prese in considerazione dalla Uefa per valutare il rispetto del fair ...

Football Leaks - l'Uefa ha punito il Milan e graziato l'Inter. Che però aveva i conti peggiori : È proprio quello che è successo la scorsa estate al Milan, poi salvatosi facendo ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna, Tas,. L'opzione più morbida si chiama invece "settlement ...

Football Leaks - l'Uefa ha punito il Milan e graziato l'Inter. Che però aveva i conti peggiori : Dai documenti riservati consultati dall'Espresso e dal consorzio Eic emerge una forte disparità di trattamento tra le due squadre: ai rossoneri fu in un primo momento vietata la partecipazione alle Coppe. Ma i nerazzurri avevano un rosso più profondo Football Leaks, così la Uefa ha permesso a Manchester City e Psg di truccare i bilanci" Operazione Super League: così le grandi squadre si sono comprate il calcio" Football Leaks, Roberto Mancini ...

L’Espresso su Milan-Inter - derby del fair play finanziario : diverso trattamento da parte dell’Uefa : Manica larga, manica stretta «Un altro derby vinto dall’Inter, come quello di due settimane fa». Scrive così L’Espresso, in edicola da ieri, sul rapporto tra i due club di Milano e il fair play finanziario. Il settimanale italiano, parte del consorzio che ha lavorato all’inchiesta Football Leaks 2.0, racconta come la Uefa sia stata decisiva in questa vittoria. Anzi, la confederazione si è comportata in modo imparziale. ...

Scandalo Football Leaks - è un terremoto : l’Inter nella bufera e le rivelazioni clamorose su Juventus e Milan [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calcio europeo e che tocca personalmente il calcio italiano, lo Scandalo Football Leaks potrebbe portare conseguenze per il futuro. Partiamo da due situazioni legate al Fair Play Finanziario, quelle di Psg e Manchester City. Secondo l’inchiesta pubblicata da Espresso, Equipe e Spiegel, la Uefa, con Platini presidente e Infantino, all’epoca suo vice, avrebbe aiutato Psg e Manchester City a ...

Genoa - Juric 'riprova' a sbancare San Siro : dopo la delusione col Milan darà battaglia all'Inter : Genoa, Ivan Juric si ripresenterà a San Siro con la sua squadra, pronto a mettere il bastone tra le ruote alla rodata Inter di Spalletti ' L'Inter ha fatto grandi passi in avanti come gioco, con il ...

Genoa - Juric “riprova” a sbancare San Siro : dopo la delusione col Milan darà battaglia all’Inter : Genoa, Ivan Juric si ripresenterà a San Siro con la sua squadra, pronto a mettere il bastone tra le ruote alla rodata Inter di Spalletti “L’Inter ha fatto grandi passi in avanti come gioco, con il tempo Spalletti ha messo dentro giocatori forti che hanno fatto un salto di qualità. Contro la Lazio mi hanno impressionato per la padronanza del campo, sono una squadra veramente forte“. Sono le parole di elogio per i prossimi ...

Melissa Satta : "Inter-Milan maledetto - colpa del vicino" : ... «Non si tratta di un'autobiografia, anche perché non avrei l'età, ma di un racconto con alcuni aneddoti della mia vita e le esperienze lavorative, il wellness, la famiglia, il passaggio dal mondo ...

Sconcerti : 'Interisti e milanisti si diano una calmata' : Il successo dell'Inter di lunedì a Roma contro la Lazio per 3-0 ha posto la squadra di Luciano Spalletti in una posizione di forza, in piena zona Champions League, al secondo posto a ventidue punti, a meno sei dalla Juventus capolista, in ex aequo con il Napoli e a più quattro proprio sui biancocelesti quarti. La squadra di Simone Inzaghi questa sera rischia di essere agganciata dal Milan che recupererà la gara della prima giornata contro il ...

Milano. M4 : un milione per le imprese Interessate dai cantieri : Fino a giovedì 28 novembre sarà possibile presentare domanda per accedere ai contributi comunali a sostegno delle imprese commerciali e