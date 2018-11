Industria italiana in mani straniere | cresce il peso delle multinazionali

L'Industria italiana per la guerra e i dividendi della pace : il centenario della «grande guerra» 03 novembre 2018 4 novembre 1918: da Serravalle a Villa Giusti, cronaca di un armistizio Anche nei libri pubblicati in occasione del centenario del 4 novembre 1918,...

Industria chimica italiana modello di sviluppo green : Sul fronte dell'economia circolare, il settore si impegna a prevenire la produzione di rifiuti, per i quali il riciclo è la prima modalità di smaltimento , 24%, , mentre alla discarica si ricorre ...

La Magneti Marelli e l'Industria italiana tra Pigmei e Vatussi : ... invece di condannare la mancata crescita dei piccoli Pigmei non dovremmo cercare di rimediare al regresso dei grandi Vatussi? Ovvero, non dovremmo fare in modo che la parte di economia sostenuta dai ...

L'Industria italiana rallenta ma resta campione di export : E' possibile però che l'economia Usa pagherà il conto nel 2020: secondo noi avrà il 60% di probabilità di andare in recessione'. Poi c'è la guerra dei dazi, che sta frenando il commercio globale e ...

Riciclo plastica - Industria italiana al top : L’industria nazionale del Riciclo della plastica continua a crescere in Italia, avviando a Riciclo nel 2017 il 43,4% degli imballaggi raccolti e posizionandosi tra le prime grandi economie in Europa per tasso di Riciclo, dopo Germania e Spagna. Tra il 2005 e il 2017, inoltre, gli imballaggi avviati al recupero sono cresciuti in modo esponenziale con un +64% recando al Paese un beneficio economico di oltre 2 miliardi di euro per la materia prima ...

Versace vende ma per favore niente pianti. I problemi dell’Industria italiana sono altri : Versace finisce nelle mani degli americani, ma per favore niente pianti o lamenti. Purtroppo, ci sarebbe dell’altro, molto più grave e più serio, cui pensare. Questo, in sintesi, quello che si può dire alla notizia che l’azienda fondata nel 1978 da Gianni Versace – uno dei simboli più prestigiosi della moda italiana – oggi passa nelle mani degli americani di Michael Kors. Negli ultimi anni il gruppo della medusa stilizzata scriveva a ...

ILVA/ La tregua necessaria per Taranto e l'Industria italiana : Potrebbe aprirsi una battaglia legale a Taranto sull'ILVA che potrebbe portare fino alla Consulta. Sarebbe però necessaria una tregua nell'interesse di tutto il Paese. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ I primi effetti dannosi della nuova legge, di D. ZandaRIFORMA PENSIONI/ Il dramma che Quota 100 e Quota 41 non risolvono, di L. Torrisi

Manifatturiero - come salvare l’Industria italiana in sei mosse : Ricordiamo l’obiettivo fondamentale, che è quello di riportare la manifattura italiana all’interno del mondo produttivo internazionale per ottenere più lavoro. Dobbiamo invertire la direzione dell’emarginazione cui la nostra industria manifatturiera è stata sottoposta fino a oggi. C’è una sola via maestra: spostare le oggi grandi attenzioni tradizionalmente riservate al prodotto e indirizzarle con maggior decisione verso il mercato, verso ...

Industria italiana Autobus - Di Maio annuncia l'arrivo di un interesse da FS Italiane : Il Gruppo Ferrovie di Stato Italiane, FSI, è interessato a Industria Italiana Autobus, IIA, , l'azienda un tempo conosciuta come BredaMenariniBus e specializzata appunto nella produzione di bus. IIA, ...

Industria italiana Autobus - Di Maio annuncia l'arrivo di un interesse da FS Italiane : Teleborsa, - Il Gruppo Ferrovie di Stato Italiane, FSI, è interessato a Industria Italiana Autobus, IIA, , l'azienda un tempo conosciuta come BredaMenariniBus e specializzata appunto nella produzione ...