Incidente per Ariana Grande durante il debutto in diretta di ' Thank U | Next' per colpa

Incidente mortale a Offida - auto vola per 200 metri. Una vittima e un ferito : Offida , Ascoli Piceno, , 8 novembre 2018 - Terribile schianto intorno all'ora di cena tra Offida e Castorano , in contrada San Lazzaro. E' morto un 44enne e un 53enne è rimasto ferito : i due ...

“Ragazzi - che paura”. Incidente in aereo - l’amatissimo rapper riprende tutto. Il video di quei drammatici momenti : Per un attimo si è pensato al peggio, poi la paura è rientrata. Attimi di terrore per i passeggeri di un volo diretto a Napoli: un piccolo Incidente col camion delle verdure che ha urtato l’ala del velivolo fermo all’interno dell’aeroporto di Milano Linate. Il caso ha voluto che sul volo ci fosse anche Ghali, giovane rapper italiano. Il volo aereo, stando a quanto riportano i media locali, sarebbe Az1293 di Alitalia. Si tratta di un aereo in ...

Incidente in A14 Pesaro - bimbo ferito. Scoperti e denunciati i due pirati della strada : Pesaro, 8 novembre 2018 - Un imprenditore veronese 60enne è stato denunciato per omissione di soccorso dalla polizia autostradale di Fano per esser fuggito dopo aver provocato un Incidente sull'A 14. ...

Asti - Rosa muore per un Incidente sulla strada che aveva denunciato come troppo pericolsa : Rosa Marchisio, 80 anni, è morta ieri ad Asti in un incidente lungo una strada di cui aveva sovente denunciato la pericolosità.Continua a leggere

Linate - furgone urta un aereo diretto a Napoli : evacuati i 73 passeggeri. Il rapper Ghali a bordo riprende l’Incidente : Un furgone ha urtato l’ala di un aereo in partenza dall’aeroporto di Linate e diretto a Napoli. Secondo l’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia, si tratta di un’autocisterna di carburante. I 73 passeggeri sono stati fatti scendere. Unico ferito, il conducente del mezzo. Il rapper Ghali, che ha in programma un concerto nella città partenopea, ha filmato la scena dal finestrino del ...

Incidente per il figlio di Ambra e Francesco Renga : Su Instagram il messaggio affettuoso del cantante, impegnato in queste settimane nella messa a punto del nuovo disco

Francesco Renga - Incidente per il figlio Leonardo e mostra la radiografia : “Ecco la radiografia del polso rotto di Leo!”. Francesco Renga condivide sui social la radiografia che testimonia l’incidente del figlio avuto da Ambra Angiolini. Per fortuna nulla di grave come conferma il cantante, che ironizza così: “Come state?!? Che fate? Allora… tra una canzone scritta e l’altra, qualche cantato in studio, riunioni in Sony ecc ecc… non ci facciamo mancare nulla! Ecco la radiografia ...

Tragico Incidente nella galleria di Laives - una persona muore tra le lamiere della sua auto : Tragedia questa mattina nella galleria di Laives. Alle 6.40 un camion ed un'automobile si sono scontrate frontalmente e, nell'incidente, una persona, rimasta intrappolata all'interno della macchina, ha perso la vita a seguito delle gravi ferite riportate. Una seconda persona ha riportato ferite medie ed è stata trasportata all'ospedale di Bolzano. Sul posto il medico d'urgenza, i vigili del fuoco di Laives e Bronzolo ed i Carabinieri.

Incidente con un camion sulla Statale 36 a Briosco : Valassina chiusa per i soccorsi : Code in Valassina per un Incidente che ha coinvolto un'auto e un camion con rimorchio all'altezza di Briosco, in direzione nord. Statale 36 chiusa per rimuovere il veicolo, uscita obbligatoria. Code ...

A6 : Incidente al casello di Mondovì - code per perdita di gasolio tra Altare e Ceva : Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi , martedì 6 novembre, sull'autostrada A6 Torino-Savona, nei pressi dello svincolo di Mondovì, in provincia di Cuneo: il bilancio sarebbe di due ...

Tap - decisivo l’Incidente probatorio del 18 novembre : in un documento segreto spunta l’ultima speranza per gli attivisti : C’è un documento cruciale su Tap, sconosciuto ai più. Svela un cortocircuito clamoroso sul gasdotto in arrivo dall’Azerbaijan e il cui tratto finale è in fase di costruzione nel Salento. È la lunga relazione tecnica con la quale la multinazionale del gas, nel novembre 2014, si è autoinchiodata all’applicazione della normativa Seveso sul rischio di incidenti rilevanti. Una sorta di ammissione fatta in tempi non sospetti e poi scavalcata a ...

Sci - Gian Luca Barandun morto in parapendio/ Tragico Incidente per il 24enne sciatore svizzero - IlSussidiario.net : Sci alpino, morto Gian Luca Barandun dopo un Tragico incidente in parapendio: lutto nello Sci svizzero, l'addio al giovanissimo talento 24enne

Addio Raffaele : il giovane di San Giuseppe Vesuviano si spegne per un Incidente stradale : Raffaele Ammirati stava lottando tra la vita e la morte dopo quel tragico incidente in moto [VIDEO], avvenuto il 21 ottobre scorso, tra Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano. Il suo cuore ha smesso di battere nella tarda mattinata di oggi dopo dieci giorni di agonia. Il tremendo schianto in moto Il diciassettenne era rimasto vittima di un incidente appena 10 giorni fa, mentre viaggiava a bordo del suo scooter in Via San Leonardo, strada spesso ...

Barbara D’Urso e l’Incidente sul set : ‘Danno permanente - la zona si è infettata più volte’ : Quest’estate Barbara D’Urso a pochi giorni dal ritorno in tv con Pomeriggio 5 aveva raccontato di un incidente sul set della Dottoressa Giò. Non aveva specificato molto altro se non che poteva descriverlo come ‘un cazzottone’. Ma sembra che quello non sia stato l’unico inconveniente occorsole per la messa in scena della fiction. A meno infatti che non si tratti dello stesso episodio, la conduttrice ha raccontato al ...