Incendio California oltre 5mila ettari distrutti

retemeteoamatori

: Usa, incendio a Los Angeles: ordine di evacuazione per Malibù #california - MediasetTgcom24 : Usa, incendio a Los Angeles: ordine di evacuazione per Malibù #california - ValentinaInLA : L’incendio #campfire ha ucciso 9 persone e distrutto più di 6700 strutture diventando uno dei peggiori in Californi… - zazoomnews : Con quasi 7mila strutture incenerite il Camp Fire è l’incendio più distruttivo nella storia della California: bruci… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Latorna a bruciare, dopo una delle estati le più calde degli ultimi 100 anni e un autunno a secco di precipitazioni. A 290km a Nord Est di San Francisco, si è sviluppato un vasto e violentoche ha interessato anche gran parte della città di Paradise. Le fiamme hanno interessato più didi terreno, obbligando diverse persone all’evacuazione, compreso un ospedale. Foto di Justin Sullivan – nbcnews Moltissime le case distrutte, alcune delle quali avevano serbatoi di propano che sono esplosi, con forti esplosioni. Il fuoco è alimentato dalla forte ventilazione e dalla vegetazione secca, il rischiosi manterrà elevato anche per i prossimi giorni. Attualmente sono impiegati più di 2.200 pompieri e 100 persone della Guardia Nazionale. Father keeps young girl calmTURN THE SOUND UP: A father talks and sings to his young daughter to ...