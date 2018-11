Incendi | brucia la California | almeno 5 morti | evacuata Malibu FOTO

La California brucia : ordine di evacuazione per l’intera Malibu circondata da Incendi : Ancora fiamme in California. Gli incendi tornano a far paura e le autorità hanno ordinato l'evacuazione dell’intera città di Malibu accerchiata dai roghi. L’ordine di lasciare le proprie case riguarda i 13.000 residenti della nota cittadina balneare che si estende su circa 34 chilometri di costa.Continua a leggere

Maltempo Liguria : Incendio al porto di Savona - bruciate centinia di auto : Maltempo Liguria - Maxi incendio al porto di Savona, bruciate numerose auto nuove! Maltempo Liguria - Nella giornata di ieri un vasto incendio ha interessato il porto di Savona bruciando numero...

Mareggiate in Liguria - enorme Incendio brucia 150 automobili all’autoparco portuale di Savona [FOTO] : “In questi ultimi anni le perturbazioni risultano essere sempre più violente e il nostro territorio, nonostante gli sforzi, sempre più fragile. Quanto accaduto questa notte ne è l’esempio. Cerchiamo di prevenire piuttosto che piangere dopo giovani vite. Un pensiero ai familiari della donna vittima del Maltempo ad Albisola e a tutti coloro che questa notte incessantemente hanno lavorato per noi“. Così su Facebook la sindaca di ...

Incendi : odore acre in molte zone di Milano - pm nomina esperto per l’analisi dei rifiuti bruciati : L’Incendio nel deposito rifiuti di via Chiasserini a Milano sta sprigionando odore acre che si avverte in varie zone della città. La Procura di Milano ha nominato un consulente per analizzare la dinamica e per capire quali rifiuti erano stati stoccati nel capannone andato a fuoco domenica scorsa. La nomina del consulente è stata disposta nel fascicolo per Incendio colposo coordinato dal pm Donata Costa. Sul maxi rogo indaga anche la Dda di ...

Incendio a Milano - odore di bruciato in tutta la città. L’Arpa rassicura : nessun rischio per la salute : Ancora una discarica abusiva a Milano. I carabinieri del Nucleo operativo ecologico, hanno sequestrato un capannone a Cornaredo, nell’hinterland Nord-Ovest, dove sono stai trovati 1.200 metri cubi di rifiuti speciali stoccati abusivamente. A far scattare le indagini sono stati gli abitanti della zona insospettiti dal continuo via vai di camion. Cos...

Incendio alla Bovisasca - Milano ostaggio della puzza : bruciano gola e occhi. Arpa : "Colpa del vento da nord" : I tecnici tranquillizzano: "Assenti gli inquinanti più pericolosi, ma il nostro lavoro continua". Ma c'è chi oggi è uscito con la mascherina

Milano : brucia deposito di rifiuti - forse l’ennesimo Incendio doloso : La colonna di fumo alta diversi chilometri è visibile da mezza città. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per provare a spegnere le fiamme. Un’impresa difficile e pericolosa, perché nel capannone di via Chiasserini, nel quartiere Bovisasca, alla periferia nord di Milano, ci sono migliaia di tonnellate di rifiuti. Il dubbio è che si tratti dell...

Incendio - bruciano i boschi di Stazzema. Paura per il vento : Stazzema, 4 ottobre 2018 - Un Incendio è divampato a metà mattinata nei boschi di Stazzema , in località Mulina . Sul posto sono attivi inviati dalla sala operativa regionale due elicotteri della ...

Incendio Monte Serra - fiamme su versante lucchese/ Ultime notizie - brucia Compitese : “13mila ettari in fumo” : Incendio Monte Serra, Ultime notizie: ennesimo rogo su versante lucchese, vigili fuoco sul posto, preoccupa situazione a Compito. fiamme nate da un fulmine, caos in Toscana(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 14:10:00 GMT)

Toscana - nuovo Incendio sul Monte Serra : brucia versante lucchese : Roma, 1 ott., askanews, - In Toscana durante la notte sono divampati nuovi incendi boschivi sul Monte Serra, questa volta in località Contra, comune di Camaiore, e Pieve di Compito, comune di ...

Lecce - Incendio vicino oasi Le Cesine : bruciati 50 ettari/ Video - natura dolosa? Stea "schiaffo alla Puglia" : Lecce, incendio vicino oasi Le Cesine: vasta area andata distrutta. Si sospetta rogo di natura dolosa, focolai ancora attivi. Regione pronta a costituirsi parte civile.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 10:26:00 GMT)

Incendi Lecce : fiamme nell’Oasi delle Cesine - bruciati oltre 20 ettari : In fiamme nel Leccese oltre 20 ettari di territorio nell’oasi naturalistica delle “Cesine“, tra San Cataldo e il litorale di Vernole: l’Incendio è scoppiato ieri, ma sul posto sono ancora impegnate in queste ore diverse squadre di vigili del fuoco nelle operazioni di bonifica. Le fiamme sono state domate anche grazie all’impiego dei Canadair. Un tratto della SP364, chiusa al traffico, è stata riaperta dopo il ...

Incendi - brucia la Toscana : fiamme vicino a Vinci - oliveto a fuoco : brucia la Toscana dove un ettaro di oliveta ha preso fuoco nel pomeriggio a Collegonzi di Vinci (Firenze). Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono partite da alcune sterpaglie e poi si sono propagate. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con squadre provenienti da tutta la proVincia fiorentina. Intervenuto anche l’elicottero Drago del 115 volato da Arezzo e squadre di volontari gestite dalla sala operativa della Regione ...