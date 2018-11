In Slovenia sta per aprire un sentiero lungo 300 km sulle Alpi Giulie

Mondiali di Tennistavolo ITTF in Slovenia : pronti alla sfida i sei azzurri convocati : Ben 325 pongisti da tutto il mondo, in rappresentanza di 52 Nazioni. Sono i numeri eclatanti dei prossimi Mondiali Individuali ITTF, che saranno ospitati in Slovenia, tra Lasko e Celje, dal 17 al 21 ottobre prossimi. Gli atleti a ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Polonia-Francia match di cartello - ostacolo Slovenia per il Brasile : CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (sabato 22 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Milano, Bologna, Sòfia e Varna: la seconda fase entra nel vivo. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà ...

Mondiali di pallavolo - Italia inarrestabile. Anche la Slovenia ko : Cinque vittorie su cinque per gli azzurri chiudono primi il girone A: ora Olanda, Finlandia e Russia

LIVE Italia-Slovenia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-1 - sorpasso azzurro. Anzani devastante a muro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze si conclude la prima fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale è già certa del primo posto nel girone ma va a caccia di una vittoria fondamentale per il prosieguo della nostra avventura: un successo contro i balcanici ci permetterebbe di raggiungere la seconda fase con un bel bottino di punti, ...

Italia-Slovenia volley stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : stasera (ore 21.15) si giocherà Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Si gioca davanti ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze che sosteranno gli azzurri, desiderosi di centrare la quinta vittoria consecutiva nella rassegna iridata: la nostra Nazionale sta scaldando l’intero Paese e ora punta a un nuovo successo per sbarcare alla seconda fase a punteggio pieno, fondamentale per puntare concretamente ...

Mondiali Volley 2018 – Una giornata di riposo per Italia in vista della sfida con la Slovenia : Mondiale Maschile 2018: gli azzurri riposano, in attesa della Slovenia Nel Campionato Mondiale maschile 2018 va in scena oggi la penultima giornata di gare della prima fase. La nazionale Italiana di Gianlorenzo Blengini non scenderà in campo, ma guarderà con interesse la sfida di stasera tra l’Argentina e la Slovenia, quest’ultima avversaria di domani degli azzurri (ore 21.15 con diretta su RaiDue) nella partita conclusiva della pool ...

Slovenia : nuovo governo Sarec presta giuramento : L'accordo di coalizione siglato tra la Lista Marjan Sarec , Lms, - formazione politica indipendente nata attorno alla figura dell'ex comico e sindaco di Kamnik Sarec, giunta seconda alle elezioni di ...

Volley - Mondiali 2018 : le avversarie del girone dell'Italia ai raggi X. Suggestione Velasco e Anastasi - la Slovenia fa paura : ARGENTINA: La sfida più suggestiva del girone sarà contro la Nazionale di Julio Velasco , il Guru della nostra pallavolo, l'uomo che ha cambiato la storia di questo sport nel nostro Paese e che creò ...