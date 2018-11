In Italia ogni anno 80mila ricoveri per lesioni crociato ginocchio

Draghi : necessario che l'Italia riduca in ogni caso il debito pubblico - : Secondo fonti europee, durante la riunione dell'Eurogruppo di lunedì 5 novembre, il presidente della Bce avrebbe insistito sulla questione al di là di quanto richiesto dalle regole dell'Ue

Ciclismo - Elia Viviani : “Vi racconto la mia annata perfetta. Giro d’Italia 2019? Sembra quello dei sogni” : Elia Viviani ha concluso una grandissima stagione durante la quale ha conquistato 18 successi, l’uomo più vincente della stagione tra i professionisti. Il ciclista veronese ha fatto visita alla redazione de L’Arena dove ha raccontato la sua annata perfetta: “Le giornate negative sono limitate a due: la mancata vittoria alla Gand-Wevelgem e la Sanremo dove qualcosa mi è mancato. È stata una scelta perfetta quella di correre due ...

Super batteri - allarme in Italia per la resistenza agli antibiotici : 10 mila morti ogni anno : In Europa, ogni anno, 33mila persone perdono la vita a causa di infezioni provocate dai cosiddetti "Superbatteri", dei particolari agenti patogeni resistenti agli antibiotici. E un terzo di queste ...

Dal «co-ombrello» al «big drone» : i sogni dei giovani Italiani : Decima posizioneNona posizioneOttava posizioneSettima posizioneSesta posizioneQuinta posizioneQuarta posizioneTerza posizioneSeconda posizionePrima posizioneI giovani italiani continuano a sognare. C’è chi sogna una piattaforma per lo sharing degli ombrelli; chi progetta il «ristorante terapeutico», chi, più ardito, pensa a costruire un «test acustico-percettivo per la rapida identificazione dei luoghi di provenienza dei migranti basato ...

Ponte di Ognissanti : in viaggio un Italiano su 5 : Più di un italiano su cinque (21%) ha deciso di lasciare la propria casa nonostante il maltempo per mettersi in viaggio durante il Ponte di Ognissanti per cogliere l’occasione per una vacanza, andare a trovare parenti e amici o fare visita ai defunti nelle città di origine. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione del Ponte del 2 novembre. Accanto a quanti scelgono la montagna, le città d’arte e mari esotici per il ...

Sogni - paure e tradimenti degli scrittori Italiani 'in esilio' a Londra : ... senza appiattirsi sulla cronaca ma senza prenderne le distanze al punto da diventare fumoso. E riuscendo nel miracolo di creare un evento né italiano né inglese, con un pubblico di tutte le età, al ...

Tajani lancia l'allarme : 'Governo immorale - con loro ogni Italiano ha già perso 3000 euro' : Lo spread che non scende e i mercati che non sembrano vedere di buon occhio le strategie economiche del Governo Conte. Argomenti che interessano la sfera economica, ma che, inevitabilmente, diventano oggetto anche della discussione politica. Tra gli ultimi ad esprimersi sul programma che l'esecutivo al timone del Belpaese intende mettere in atto, è il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, esponente di Forza Italia. Ospite a Foligno ...

Youtuber - Marzia Bisognin lascia la rete - ma gli eredi non mancano. La Top Ten Italiana : Goodbye YouTube. Marzia Bisognin , 26 anni e 7,4 milioni di followers sulla piattaforma video più usata al mondo, abbandona il suo canale YouTube dopo essere divenuta la Youtuber italiana più famosa. 'Sento che per me è il momento di provare qualcosa di nuovo' dice ai suoi fan la ragazza vicentina che nei ...

Ognissanti : Federalberghi - oltre 7 milioni Italiani in viaggio : Il ponte del 1 novembre vedra' in movimento circa 7 milioni e 304 mila italiani, con un lieve incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La grandissima maggioranza degli italiani ...

Ponte di Ognissanti : gli Italiani spenderanno 2 miliardi : Saranno 7 milioni e 304 mila gli italiani in viaggio per il Ponte di Ognissanti. Si registra anche un lieve

Sci alpino - scatta il “Gioco dei Podi” su Neve Italia. Indovina la top3 di ogni gara : in palio una fantastica tuta Phenix : Inizia la stagione invernale e puntuale come sempre arriva il “Gioco dei Podi”, il fantasy game ideato da Neve Italia e che si sviluppa in parallelo alla Coppa del Mondo di sci alpino, il cui via è previsto per il weekend del 27-28 ottobre con il gigante di Soelden. Si preannuncia una stagione davvero molto appassionante e avvincente con tutti i grandi campioni del Circo Bianco che si sfideranno sulle piste più belle del Pianeta e ...

Due raffreddori l’anno per ogni Italiano. Ma l’aiuto viene anche da ‘vecchi rimedi’ : Il raffreddore e le infezioni delle vie respiratorie sono ampiamente diffuse. Si stima che ogni italiano adulto abbia almeno due episodi l’anno e, se si considerano solo i bambini, i numeri crescono: si va da 4 a 12 episodi. Disturbi sicuramente non gravi ma che incidono sulla qualità della vita, anche perché hanno effetti negativi sul sonno, e per i quali disponiamo solo di farmaci sintomatici. Tra questi anche gli unguenti balsamici, ...