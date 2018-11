In finale di Fed Cup in campo le riserve Fine del mito americano del Dream Team

agi

(Di venerdì 9 novembre 2018) Kathy Rinaldi è una capitana coraggiosa, una di quelle che si butterebbe nel fuoco per le sue ragazze, e quindi suona la carica: “Abbiamo un gruppo meraviglioso, è un piacere e un onore lavorare con queste ragazze. Siamo sfavorite? Forse, ma siamo pronte a giocarcela“. Sabato 10 e domenica 11 novembre nelladi FedCup n. 56 - la Davis delle donne - l’ex professionista oggi pluripotenziaria della Usta guida una piccola America nella tana di Praga contro la corazzata ceca, sfidando con due oneste singolariste di media classifica come Danielle Collins e Sofia Kenin, lo strapotere fisico e d’esperienza di Petra Kvitova (che però domani non giocherà) e Barbora Strykova, e le numero 1 del mondo di doppio Barbora Krejicikova e Katerina Siniakova. La squadra americana indi Fed Cup: Alison ...