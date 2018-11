In Cina il primo conduttore di tg virtuale

Smartphone pieghevole : il primo è stato presentato in Cina : In attesa dei grandi marchi, che presumibilmente presenteranno il loro primo Smartphone pieghevole a inizio 2019, una piccola azienda cinese, praticamente sconosciuta nel mercato occidentale, ha battuto tutti sul tempo. Rouyu Technology ha infatti svelato leggi di più...

Rouyu FlexiPai è il primo smartphone pieghevole al mondo - in vendita in Cina da domani : Un produttore cinese ha presentato ufficialmente Rouyu FlexiPai, il primo smartphone con display flessibile al mondo. L'articolo Rouyu FlexiPai è il primo smartphone pieghevole al mondo, in vendita in Cina da domani proviene da TuttoAndroid.

Cina - fallito il primo tentativo privato di raggiungere lo Spazio : (foto: Zhang Jian/VCG via Getty Images) Il primo tentativo da parte di LandSpace, una società privata cinese, di inviare un razzo nello Spazio è fallito. Il 27 ottobre scorso, infatti, l’azienda aveva tentato di lanciare il suo primo razzo, Zhuque-1, dal Jiuquan Satellite Launch Center nel deserto del Gobi. E sebbene in un primo momento il razzo era decollato con successo, qualcosa è andato storto, e non è riuscito a raggiungere ...

LIVE Olanda-Cina - Mondiali volley femminile 2018 in DIRETTA : finale per il 3°-4° posto - le cinesi si prendono il primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Cina, finale per il terzo posto ai Mondiali 2018 di volley femminile. Le due squadre si sfideranno a Yokohama (Giappone) con l’obiettivo di salire sul gradino più basso del podio alle spalle di Serbia e Italia, si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante anche se le Campionesse Olimpiche partiranno leggermente favorite dei pronostici della vigilia. Le asiatiche, ...

Italvolley - diretta Italia-Cina : primo set alle azzurre (25-18) : Respiro in sospeso per la semifinale mondiale del volley femminile in Giappone a Yokohama fra Italia e Cina. Prima palla alle 9.30. Le azzurre di Mazzanti hanno già sconfitto le campionesse...

LIVE Cina-Olanda volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : le olandesi si prendono il primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cina-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) le due squadre sono già certe della qualificazione alle semifinali e si affrontano in un incontro che mette in palio il primo posto nella Pool H: chi vince affronterà la perdente di Italia-Serbia, chi perde se la dovrà vedere con la vincente della sfida tra le azzurre e le Campionesse d’Europa. Le due ...

Cina : visita del primo ministro Li Keqiang in Olanda dimostra la continua apertura reciproca tra i due Paesi : ... la stabilità e la prosperità della regione e del mondo. Lu Kang ha affermato che entrambe le parti hanno concordato di tutelare il multilateralismo e il libero commercio tramite una cooperazione più ...

Epatocarcinoma - al Pascale vacCinato il primo paziente campano : ... Attilio Bianchi - e senza indurre facili entusiasmi, siamo fiduciosi che se i risultati saranno quelli auspicati, Hepavac sarà il primo vaccino al mondo per il tumore epatico candidato alla ...

Energia : la Cina prossima a divenire primo importatore di gas naturale al mondo : Pechino, 15 ott 06:02 - , Agenzia Nova, - La Cina diventerà maggiore importatrice di gas naturale al mondo per la prima volta quest'anno, superando Giappone e Corea del Sud. Il brusco... , Cip,

MediCina : ecco OMRON RS7 Intelli IT - il primo monitor per la misurazione automatica della pressione sanguigna : Secondo la Società Internazionale dell’Ipertensione, un elevato livello della pressione sanguigna causa, ogni anno, oltre 10 milioni di decessi[1] e rappresenta il più rilevante fattore di rischio singolo di mortalità al mondo[2]. Questo scenario è senza dubbio amplificato nel caso di persone obese, in quanto l’obesità è una delle maggiori cause dell’ipertensione (tra il 65% e il 75% dei casi di ipertensione in generale)[3]. Secondo uno studio ...

MediCina : sviluppato il primo dispositivo biodegradabile che ripara i nervi : Ricercatori della Washington University e della Northwestern University hanno sviluppato un dispositivo impiantabile e biodegradabile che indirizza impulsi elettrici ai nervi periferici danneggiati, aiutandoli a ricrescere e a recuperare le funzioni più rapidamente: i risultati dello studio sono stati pubblicati su Nature Medicine. Come noto, a differenza dei neuroni nel cervello e nel midollo spinale, i nervi che si trovano in braccia, gambe e ...

Mondiale volley - Italia-Cina 3-1 : azzurre chiudono al primo posto il Gruppo B : L'Italia non si ferma più e, dopo aver perso il primo set, rimonta la Cina trovando la quinta vittoria consecutiva nella prima fase del Mondiale di volley in Giappone, 20-25, 26-24, 25-16, 25-20 i ...

Test MediCina 2018 - il più bravo d’Italia è Filippo : “Sapevo di aver fatto bene - ma non speravo nel primo posto” : Chi è arrivato primo al Test di Medicina 2018? Filippo Mirandola, 19 anni di Verona, ed ex studente del liceo scientifico Messedaglia, è riuscito a ottenere il punteggio più alto nella graduatoria nazionale di merito, sbaragliando la concorrenza di più di 60mila candidati: "A chi vuole provarci dico: preparatevi bene durante l'anno ma non vi ammazzate di studio durante l'estate. Trovate un equilibrio".Continua a leggere

LIVE Italia-Cina volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-1 - Zhu trasCina le asiatiche nel primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) si conclude la prima fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale si presenta da imbattuta e va alla caccia della quinta vittoria consecutiva ma di fronte si troverà le quotate Campionesse Olimpiche, anch’esse a punteggio pieno nel torneo. Andrà in scena un incontro fondamentale per il nostro cammino in ...