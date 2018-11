In Cina ci pensa l’intelligenza artificiale a condurre il telegiornale

La Cina pensa elettrico. E Volkswagen investe" : ... le sue marche e i loro partner cinesi si concentrano in maniera consistente sulla mobilità sostenibile e spingono la trasformazione dell'industria automobilistica, in questo Paese e nel mondo. Così ...

Susanna Ceccardi - Salvini pensa alla sindaca di CasCina candidata della Lega alle regionali 2020 in Toscana : C'è chi dice che lei sia la pedina per un gioco più grande: la rottura definitiva col centrodestra e l'accordo, anche elettorale coi 5 Stelle. Nel 2010, in Toscana, alle regionali, dove la candidata a ...

Real Madrid : offertona dalla Cina per Benzema. Florentino ci pensa : Real Madrid – A rivelare l’indiscrezione è lo spagnolo “Don Balon“, che afferma come nell’ufficio di Florentino Perez sia giunta un’offertona dalla Cina per Benzema. L’attaccante, al Real da ormai 10 stagioni, sarebbe finito nel mirino di una squadra cinese, anche se il quotidiano online iberico non fornisce notizia su chi sia il club in […] L'articolo Real Madrid: offertona dalla Cina per Benzema. ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le dichiarazioni post partita. Davide Mazzanti pensa già a Turchia e Cina : L’Italia ha battuto Cuba per 3-0 nella terza gara dei Mondiali di Volley femminile: nella Pool B di Sapporo le azzurre hanno inanellato così la terza vittoria consecutiva, presentandosi al meglio alle due partite risolutive del raggruppamento, contro Turchia e Cina, in programma rispettivamente domani e giovedì. Al sito federale queste le dichiarazioni dei protagonisti. Il CT Davide Mazzanti pensa subito alle prossime partite: ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Davide Mazzanti pensa già a Turchia e Cina. Le dichiarazioni delle azzurre : Dopo la Bulgaria, l’Italia ha battuto per 3-0 anche il Canada ai Mondiali di Volley femminile: nella Pool B di Sapporo, le azzurre attendono di conoscere il risultato di Turchia-Cina per capire chi le affiancherà a quota due vittorie dopo due giornate. Al sito federale hanno parlato al termine della sfida con le nordamericane Davide Mazzanti, Lucia Bosetti ed Ofelia Malinov. Davide Mazzanti focalizza l’attenzione sulle ultime due ...

KAVANAUGH - PRIMO SÌ DEL SENATO : CORTE SUPREMA SI AVVICina/ Ultime notizie - Trump : "Sostituirlo? Mai pensato" : KAVANAUGH, udienza al SENATO: parla la sua principale accusatrice Christine Blasey Ford che ripercorre il tentativo di stupro del giudice. Trump prende posizione.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 23:48:00 GMT)

Morto il 18enne Simone Dispensa - per aiutarlo tutti i suoi compagni di classe si erano vacCinati : Simone Dispensa, il ragazzo di 18 anni affetto da un tumore maligno alle ossa, non ce l'ha fatta. L'anno scorso tutti i suoi compagni di classe avevano deciso di vaccinarsi contro l'influenza per aiutarlo e per permettergli di frequentare le lezioni senza il rischio di prendere infezioni che per lui sarebbero state pericolose.Continua a leggere

Ferrari : ibrido il 60% delle auto in 4 anni. Suv Purosangue “pensato” per la Cina : Il doveroso ricordo di Sergio Marchionne, l’impegno della famiglia Agnelli perché la Ferrari del futuro sia «all’altezza del suo passato», il debutto su un palco d’eccezione per il...