In calo l' indice del settore telecomunicazioni | -3 | 90% | | netto calo registrato da Telecom

Giappone : in calo superindice di settembre : Peggiorano le condizioni economiche in Giappone. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il superindice, che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è atteso in discesa a 103,9 punti nel mese di settembre rispetto ai 104,5 di agosto. Il dato è in linea con le stime degli analisti.

Giù l'indice dei titoli bancari in Italia - -1 - 73% - - in forte calo BPER : Scambi al ribasso per il comparto bancario a Piazza Affari , mentre è debole l' EURO STOXX Banks . Il settore bancario Italiano ha aperto a 8.312,89 in diminuzione di 143,78 punti rispetto alla ...

calo inatteso per indice PMi servizi : L'economia del Regno Unito comunque è in buona forma: I prestiti sono in Calo, mentre la crescita del PIL sembra essere rimasta stabile ai livelli visti nel secondo trimestre. Le aspettative per il ...

Sottotono l'indice delle aziende sanitarie - -1 - 57% - - in forte calo Amplifon : Ribasso per il comparto sanitario italiano , anticipato dall'esordio eccellente dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha aperto a quota 147.283,42 in discesa dell'1,57% rispetto ...

In calo l'indice delle società High Tech italiane - -1 - 53% - : Scivola il comparto tecnologico a Milano , dopo l'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology marcia a quota 49.170,97 con un peggioramento di 754,08 punti ...

Piazza Affari apre in calo : l'indice Ftse Mib perde lo 0 - 2% : Apertura in lieve calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib segna una flessione dello 0,2% a 19.218 punti, in linea con i principali listini europei: Parigi cede lo 0,02%, ...

Seduta molto negativa per l'indice delle società High Tech italiane - -2 - 72% - - netto calo registrato da Eems : Rosso per il comparto tecnologico a Milano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 56.561,28 con una perdita di 1.540,92 ...

Seduta molto negativa per l'indice delle aziende sanitarie - -2 - 10% - - in forte calo Amplifon : Rosso per il comparto sanitario italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha aperto la giornata a quota 149.998,77 con una perdita di 3.150,...

FAO : indice dei prezzi alimentari in calo a settembre - crescono le scorte dei cereali di base : I prezzi globali delle commodities agricole calano a settembre grazie all’aumentare delle scorte dei cereali di base. L’indice dei prezzi alimentari della FAO ha segnato un meno 1,4 per cento rispetto al mese scorso, e un calo del 7,4 per cento rispetto al settembre del 2017. L’indice FAO dei prezzi dei cereali è calato del 2,8 per cento, a causa delle previsioni di un ampio racconto di mais negli USA che ne hanno fatto calare ...

Tokyo - la Borsa chiude in calo : l'indice Nikkei perde lo 0 - 56% : La Borsa di Tokyo azzera i guadagni di inizio seduta e conclude le contrattazioni in calo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi dell'indice, non lontano ...

calo per l'indice delle aziende sanitarie - -0 - 97% - : Calo per il comparto sanitario italiano che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care scivola a quota 156.254,14 di 1.535,66 ...

Germania : indice IFO in calo a settembre : L'indice Ifo che misura la fiducia delle imprese tedesche nell'economia secondo gli analisti di Nomura scenderà a 101,7 punti a settembre dai 103,8 in agosto. 'Prevediamo che le condizioni attuali e le aspettative diminuiranno di 105,2 e 98,0 punti a settembre, ...

Superindice Ocse segna frenata a luglio - in Italia calo più netto : Roma, 10 set., askanews, - Nuovi segnali di rallentamento della crescita nei Paesi avanzati dal Superindice economico dell'Ocse. A luglio il Composite leading indicators, Clis, ha registrato una ...