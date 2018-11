«In autostrada fino a 150 km h» | la proposta della Lega

gqitalia

(Di venerdì 9 novembre 2018) «Ina 150 km/h». Laè del presidentecommissione TrasportiCamera, Alessandro Morelli e riguarda le tratteli di massima sicurezza, quelle «coperte da tutor, con tre corsie per ciascun senso di marcia e asfalto drenante». «Il ragionamento è che gli strumenti di sicurezza stradale, attivi e passivi, hanno fatto tanti e tali passi avanti negli ultimi decenni per cui ha poco senso mantenere in vigore quei limiti oggi che i rischi sono connessi a comportamenti diversissimi», dice Morelli facendo riferimento alla distrazione durante la guida dovuta, nove casi su dieci, all’utilizzo di cellulari. «In realtà, ne ero già convinto: da motociclista ogni santo giorno mi tocca mandare a quel paese qualcuno che al volante fa stranezze pericolose con in mano il cellulare. C’è persino gente che guidando guarda i film sui tablet». E dunque, «stiamo ...