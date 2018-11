«In autostrada fino a 150 km all' ora» Il Carroccio vuole alzare i limiti

Lavoro : si assumono Operatori autostradali - stipendio fino a 35.000 euro : Assunzioni per 15 nuovi Operatori Autostradali. L’Agenzia per il Lavoro Articolo1 Soluzioni HR si occuperà delle selezioni, lo stipendio potrà raggiungere i 35.000 euro lordi annui. Le figure selezionate saranno impiegate nelle sedi in Emilia Romagna e Lombardia. La mansione da svolgere prevede attività di manutenzione delle autostrade e l’eventuale gestione delle emergenze come nevicate, grandi eventi di traffico, ecc. I contratti previsti ...