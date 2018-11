Ilary Blasi | gaffe in diretta al GF Vip Ecco cosa le è sfuggito

caffeinamagazine

(Di venerdì 9 novembre 2018) Dopo la puntata dell’8 novembre 2018, appare chiaro cheabbia proprio deciso di stupire il pubblico del Grande Fratello Vip. Dopo aver sfoggiato una lunga serie di parrucche corte, ma tutte più o meno bionde platino, infatti, nell’ultimaha sorpreso tutti presentandosi in studio con un caschetto moro. Mai vista così, in questa versione. Inutile dire che mentre andavano in onda i primi minuti della puntata che ha poi visto l’eliminazione di Fabio Basile su Twitter sono arrivati commenti a non finire sul nuovo e inedito look di. La maggior parte del pubblico sembra aver apprezzato il cambiamento: i commenti positivi sono stati innumerevoli. Ma come sempre la ‘novità’ non ha messo d’accordo proprio tutti e qualcuno ha fatto notare che bionda è tutta un’altra. Chissà lunedì prossimoinventerà, che in questa terza edizione del GF Vip non si è ancora ...