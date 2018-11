Il servizio per vedere film e serie in streaming di Disney si chiamerà Disney+ e aprirà

Il governo blocca il servizio civile per rifugiati e richiedenti asilo : “Lo scorso governo aveva avviato il progetto 'Integr-Azione' utilizzando 18 milioni di euro dei fondi europei del programma Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami); quindi senza oneri per le il bilancio dello Stato. Dopo l’avvio per i primi 192 ragazzi, quest’anno ci sarebbe stata l’opportunità per altri 2880. Invece lo scorso 2 ottobre è stato comunicato che quei soldi sono stati bloccati dal Viminale", denuncia l'onorevole Giuditta ...

PlayStation Now supera Xbox Game Pass e diventa il servizio su abbonamento più redditizio : Se vi state chiedendo quale sia il servizio su abbonamento più redditizio, SuperData ha la risposta.Ebbene, PlayStation Now di Sony è diventato il servizio più redditizio, superando anche Xbox Game Pass. Questi servizi si sono dimostrati molto proficui per le aziende, con ricavi totali che si attestano a 273 milioni di dollari registrati nel terzo trimestre del 2018 nel mercato USA. Stando al report di SuperData, PlayStation Now detiene ora il ...

Le Iene - Fred De Palma fuori di sé per lo scherzo : bestemmie e parolacce durante il servizio : È il rapper Fred De Palma la vittima dell'ultimo scherzo realizzato da Le Iene . Al cantante vIene fatto credere di essere stato scelto per doppiare il videogame GTA, noto per la presenza di scene ...

Fred De Palma fuori di testa per lo scherzo de Le Iene : bestemmie e parolacce durante il servizio : Nell'ultima puntata de Le Iene, lo scherzo ad un personaggio famoso è toccato a Fred De Palma. Il rapper vIene ingaggiato per finta per doppiare alcuni dialoghi del celebre videogioco GTA ma quelle ...

Hack the Atmosphere : l’innovazione dei partecipanti a Copernicus Hackathon al servizio della riduzione degli effetti dell’inquinamento : Giovani imprenditori europei e innovatori dalle grandi idee stanno prendendo parte a Copernicus AtmosHack – gara Hackathon tramite cui proporre idee e soluzioni per ridurre l’esposizione delle persone all’inquinamento atmosferico e alle radiazioni UV. I partecipanti possono basare le proprie innovazioni sui dati disponibili gratuitamente offerti dal programma Copernicus dell’UE, che include osservazioni dai satelliti ...

servizio speciale di bus per l'evento wrestling WWE LIVE : Per accedere al Servizio di bus dedicato agli eventi che si tengono all'Unipol Arena occorre dotarsi del biglietto speciale-spettacoli di andata e ritorno da 5 euro, valido solo per la linea speciale ...

La Caritas di Bari contro Salvini : "Sospesi i fondi per integrare i migranti con il servizio civile" : Avrebbe permesso a 3mila giovani immigrati, titolari di protezione internazionale e umanitaria, di lavorare con i coetanei italiani. "Chiediamo ai giovani di esprimere nella modalità più opportuna solidarietà"

Il governo vuole migranti emarginati. Via il servizio civile per i richiedenti asilo : ... come già successo per gli Sprar, servizio di protezione richiedenti asilo e rifugiati, considerato un modello da più parti nel mondo ma non dall'attuale esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Bobba: '...

Una serie Marvel su Falcon e Bucky - Disney punta ancora sugli Avengers per lanciare il suo servizio streaming : Sam Wilson e il Soldato d'Inverno si uniscono per una serie Marvel su Falcon e Bucky. Secondo Variety, i due supereroi, comprimari di Captain America, arriveranno sul piccolo schermo e più precisamente sul servizio streaming della Disney. Il progetto è attualmente in lavorazione e ha già trovato uno sceneggiatore. Malcolm Spellman, co-produttore esecutivo di Empire, scriverà la serie. Al momento non si conoscono i dettagli, né se Anthony ...

E-distribuzione : oltre 10.000 tecnici al lavoro per ripristinare il servizio a seguito dei danni causati dall'ondata di maltempo : E-distribuzione: oltre 10.000 tecnici al lavoro per ripristinare il servizio a seguito dei danni causati dall'ondata di maltempo

Montanari : solidarietà a operatori servizio Giardini minacciati da pino : Roma – “Esprimiamo solidarieta’ agli operai del Servizio Giardini minacciati dal crollo del pino in via dei Romagnoli nel III Municipio, che stavano mettendo in sicurezza nonostante le forti raffiche di vento. Solidarieta’ anche al Vigile del Fuoco ferito nel corso di un intervento all’Eur. Gli operatori sono rimasti fortunatamente incolumi mentre una vettura della Polizia Locale di Roma Capitale e’ stata ...

Maltempo : a Vicenza attivo numero verde per emergenze e servizio sms : Vicenza, 29 ott. (AdnKronos) - A Vicenza per informazioni sull'evoluzione del meteo e segnalazioni relative al Maltempo è attivo, fino a cessata emergenza, il numero verde 800 127 812. È possibile, inoltre, iscriversi al servizio “Sms di allarme”: è necessario mandare un sms con il proprio nome, cog

Presto sovraccarico il servizio clienti Iliad Italia? Esubero operatori per il partner del vettore : Il servizio clienti Iliad Italia sarà Presto sovraccarico a causa di decisioni non dipese dalla volontà del nuovo quarto operatore mobile italiano? La situazione in sintesi è la seguente: il partner che attualmente ha la gestione dei call center preposti all'assistenza sta programmando una serie di esuberi del suo personale. Quali conseguenze dunque dietro l'angolo? La società che ha la gestione del servizio clienti Iliad Italia ...