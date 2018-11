Il sequel di Breaking Bad sarà incentrato su Jesse

Breaking Bad torna come film. In lavorazione un sequel su Jesse : Breaking Bad, Aaron Paul A cinque anni dalla conclusione dell’ultima stagione, Breaking Bad potrebbe tornare sugli schermi come film. Stando alle indiscrezioni riportate da Hollywood Reporter, lo sceneggiatore e regista Vince Gilligan sarebbe al lavoro su una pellicola basata sulla serie tv cult da lui stesso ideata. Il film, in particolare, dovrebbe seguire le vicende di Jesse Pinkman, il personaggio interpretato da Aaron Paul, e la sua ...