Il segreto | Francisca scompare e Julieta arrestata | anticipazioni trame dal 12 al 16

Il segreto - Julieta in prigione e Francisca scomparsa : anticipazioni trame dal 12 al 16 novembre : Anche dopo sei anni dal suo inizio, la soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili –, non risparmia colpi di scena, morti, intrighi, amori leciti e clandestini nonché, ça va sans dire, segreti a non più finire. La serie iberica è in onda su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 novembre alle ...

Il segreto : Donna Francisca scompare (è in manicomio!) - tornano Gonzalo e Maria. Risaliranno gli ascolti? : Gonzalo e Maria Era il 10 giugno 2013 quando su Canale 5 andava in onda per la prima volta Il Segreto. Destinata ad intrattenere i telespettatori nei caldi pomeriggi estivi, la produzione di Aurora Guerra è diventata in pochi mesi un vero e proprio cult televisivo, soprattutto per merito di una sceneggiatura avvincente che manteneva fede alle regole principali dei prodotti rosa: al centro della scena vi era infatti un’eroina romantica, la mai ...

Anticipazioni Il segreto dal 12 al 17 novembre : la scomparsa di donna Francisca : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate de Il Segreto, in particolare riguardo agli episodi che andranno in onda in prima visione su Canale 5 dal 12 al 17 novembre. Tanti i colpi di scena che caratterizzeranno questi nuovi episodi della soap opera ambientata a Puente Viejo, dove ancora una volta a tenere banco sara' la protagonista indiscussa donna Francisca, che vedremo scomparire nel nulla. ...

Il segreto anticipazioni : dov’è FRANCISCA? Raimundo vuole scoprirlo e… : I telespettatori italiani de Il Segreto stanno per assistere alla strana scomparsa di Francisca Montenegro (Maria Bouzas): dopo aver ricevuto da un mittente anonimo una fotografia del marito Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) con gli occhi completamente bruciati, la dark lady sparirà nel nulla e si limiterà a far sapere – tramite una conversazione telefonica – di non voler essere rintracciata per nessun motivo. Le anticipazioni segnalano ...

Anticipazioni Il segreto trama puntate 12-16 novembre 2018 : Francisca Scompare - Julieta Arrestata! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018: Julieta e Saul traditi da Prudencio, Emilia ed Alfonso condannati a morte! Anticipazioni Il Segreto: gli strani comportamenti di Emilia allarmano Alfonso. I due coniugi rischiano la fucilazione. La strana sparizione di Francisca preoccupa Raimundo e Mauricio, mentre Julieta, tradita da Prudencio, viene arrestata per la morte di Don Ignacio! Le avventure dei nostri ...

Il segreto anticipazioni novembre : ci siamo - DONNA FRANCISCA sparisce : Sin dall’inizio, il ruolo di FRANCISCA Montenegro ha sempre tenuto banco nelle puntate de Il segreto ma ora dovremo imparare a fare a meno di lei per un po’: i prossimi mesi saranno caratterizzati da una presenza “a intermittenza” (e comunque minore) del personaggio interpretato da Maria Bouzas e tutto inizierà da… una misteriosa sparizione! Intorno a metà novembre, infatti, Raimundo Ullloa noterà l’improvvisa ...

Il segreto Anticipazioni Spagnole : Francisca rinchiusa in manicomio! : Raimundo ritrova Francisca in manicomio, dove è stata rinchiusa da Fernando e e Fulgenzio, ma nello stesso sanatorio scopre anche altri due ostaggi...

Il segreto Anticipazioni Spagnole : Francisca scompare - ma Fernando prende il suo posto : Dopo la misteriosa scomparsa di Francisca assisteremo al ritorno del temibile Fernando Mesia, in possesso di una procura che lo delega a gestire tutti gli affari della Dark Lady.

Il segreto : il fratello di Saul confessa a Francisca Montenegro di aver violentato Julieta : Nella prossima settimana con 'Il Segreto' le anticipazioni delle puntate che vanno dal 22 al 27 ottobre [VIDEO]pongono attenzione al personaggio di Prudencio. Il faccendiere rifiuta di tradire la moglie con Nazaria, pronta a soddisfare i desideri sessuali dell'uomo. L'uomo non smette di pensare al rapporto matrimoniale con Julieta. L'Ortega è in procinto di violentare Julieta che riesce ad evitare il tentativo da parte di Prudencio e finisce per ...

