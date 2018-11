Il reboot di Streghe ottiene una stagione completa | Charmed sbarcherà presto anche in

Il reboot di Streghe è sbagliato - le nuove Halliwell sono ridicole ed esagerate femministe (recensione) : Stanotte negli USA è andato in onda il reboot di Streghe. Charmed, questo il titolo originale, rivisita la storia delle sorelle Halliwell in chiave moderna, ambientandola nella stessa casa ma apportando dei cambiamenti. Prue, Piper e Pheobe sono sostituite da Mel e Maggie Vera, e da Macy Vaughn (la sorella perduta, che apparirà tre mesi dopo la tragica morte della loro madre, Marisol). Le sorelle si riuniranno per combattere il cattivo di turno ...

Streghe - a Shannen Doherty non piace il reboot : ‘Orribile e anche un po’ offensivo’ : Nel 2018, tra le tante ricorrenze, si celebrano i vent’anni dalla prima messa in onda di Streghe, che in originale si chiama Charmed, di cui è stato recentemente prodotto un reboot. Shannen Doherty, che nella versione originale interpretava Prue e che tanti ricordano anche come la Brenda di Beverly Hills 90210, ha sempre dichiarato di aver adorato lavorare in quella serie (“Sono stata incredibilmente fortunata e i fan sono sempre ...

Legacies e il reboot di Streghe ottengono degli episodi aggiuntivi a pochi giorni dal debutto : Finalmente è arrivato il momento di alzare il sipario su The CW e sulla sua programmazione che da oggi partirà riportando le serie più amate in onda, almeno negli Usa. Tra queste ci saranno anche Legacies e il tanto discusso reboot di Streghe che, a pochi giorni dal loro esordio, hanno ottenuto un ordine per l'aggiunta di nuovi episodi alle loro prime stagioni. Una vera e propria chicca questa per i fan, o possibili tali, delle due serie tv che ...

Shannen Doherty sul ritorno di Streghe - entusiasta del reboot a differenza delle colleghe : “Meraviglioso!” : Decisamente entusiaste le dichiarazioni di Shannen Doherty sul ritorno di Streghe in tv. il reboot della storica serie di The CW con tre nuove protagoniste e nuovi demoni da combattere incontra il plauso della protagonista delle prime tre stagioni. La Doherty lasciò il cast nel 2001 - pare dopo pesanti contrasti con la co-star Alyssa Milano - ma a differenza delle colleghe sembra felice di sapere che la serie tornerà in tv il prossimo 14 ...

Charmed il trailer completo del reboot di Streghe : addio alle Halliwell - arrivano le sorelle Vera : E alla fine è arrivato. Il 14 ottobre sulla CW andrà in onda la premiere del reboot di Streghe o come si intitola nell’originale americano: Charmed. Il reboot è una nuova partenza, un nuovo inizio. La storia più o meno è la stessa ma cambiano le protagoniste. Rimangono le tre sorelle ma i loro nomi non iniziano più con la ‘P’ ma con la lettera ‘M’, il potere del trio, il Libro delle ombre, i demoni e gli angeli ...

Charmed il trailer completo del reboot di Streghe : addio alle Halliwell - arrivano le sorelle Vera : E alla fine è arrivato. Il 14 ottobre sulla CW andrà in onda la premiere del reboot di Streghe o come si intitola nell’originale americano: Charmed. Il reboot è una nuova partenza, un nuovo inizio. La storia più o meno è la stessa ma cambiano le protagoniste. Rimangono le tre sorelle ma i loro nomi non iniziano più con la ‘P’ ma con la lettera ‘M’, il potere del trio, il Libro delle ombre, i demoni e gli angeli ...