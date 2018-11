Il Real Madrid ha deciso | avanti con Solari

Inter - il Real Madrid pensa a Icardi e prepara l'offerta (RUMORS) : Mauro Icardi si conferma l'uomo del momento in casa Inter. Il centravanti argentino in questa stagione sta dimostrando di essere decisivo anche in Champions League come testimoniano le tre reti messe a segno in quattro partite. L'ultimo guizzo vincente ha permesso ai nerazzurri di conquistare un prezioso pari contro il Barcellona [VIDEO] nel match di martedì nella massima competizione europea. Prestazioni che non fanno altro che alimentare ...

Risultati Champions League – Manchester City a valanga - uragano Real Madrid : Bayern ok con l’Aek : Il Manchester City annienta lo Shakhtar, così come il Real Madrid che non lascia scampo al Viktoria Plzen. Bene il Bayern, pari per Lione e Benfica Serata ricca di gol e di emozioni in Champions League, con Manchester City e Real Madrid a fare la parte del leone. Gli inglesi seppelliscono sotto sei reti lo Shakhtar Donetsk, mai in partita e colpevoli di arrendersi troppo presto agli uomini di Guardiola. Tripletta per Gabriel Jesus, con gli ...

Champions - V. Plzen-Real Madrid 5-0 : Benzema show - Solari esulta : Real, Solari: "Ci serviva una magia" dominio blancos - Ed è proprio il francese a sbloccare il risultato al 21' con un'azione personale: il campione del Mondo si accentra, punta l'area di rigore, ...

Real Madrid - Football Leaks rivela : “offerta shock per Kylian Mbappé” : Football Leaks ha fatto venire alla luce alcuni documenti che testimoniano l’offerta del Real Madrid per il talento francese Kylian Mbappé Kylian Mbappé nell’estate del 2017 è stato vicinissimo al Real Madrid. A svelare il retroscena di mercato legato all’attaccante francese, attualmente in forze al Paris Saint Germain, ‘L’Equipe’ che riporta i documenti di Football Leaks, ottenuti da Der Spiegel e ...

Football Leaks : 'Mbappé? Il Real Madrid offrì 214 milioni!' : ROMA - Kylian Mbappè è stato a un passo dal Real Madrid nell'estate del 2017. Lo rilevano le carte di Football Leaks , e riprese oggi da ' L'Equipe ', secondo cui il club blancos era disposto a pagare ...

Il Real Madrid installerà dei tablet nei bagni del “Bernabeu” : Nel restyling dello stadio prevista l'installazione di video negli orinatoi dell'impianto, per non far perdere neanche un minuto di gioco ai tifosi. L'articolo Il Real Madrid installerà dei tablet nei bagni del “Bernabeu” è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dai tablet negli orinatoi del Real Madrid alla funivia di Gspon : ecco le stranezze più grandi degli stadi : Con i suoi 4.380 metri d'altitudine lo stadio Daniel Alcides Carrión di Cerro de Pasco in Perù è l'impianto di calcio più 'alto' del mondo: normale che negli spogliatoi ci siano tanti palloni quante ...

Calciomercato Real Madrid - si cerca un terzino sinistro : Marcelo verso la cessione? : Il Real Madrid quest’anno sta incontrando numerose difficoltà dopo tre stagioni condite da altrettante Champions League. Oltre alla gestione tecnica non impeccabile, tant’è che si è deciso di esonerare Lopetegui, molti big che hanno fatto le fortune recenti della squadra non stanno rendendo al meglio. Uno di questi è Marcelo, peraltro infortunatosi nel Clasico per la seconda volta in stagione a causa di un problema muscolare, ...

Real Madrid - un tecnico della Premier League ha rifiutato la maxi offerta di Perez : Il Real Madrid ha provato nuovamente a convincere Mauricio Pochettino ad accettare la panchina dei Blancos con una maxi offerta consistente in 18 milioni di euro l’anno. L’attuale allenatore del Tottenham, però, ha declinato preferendo restare al Tottenham. Secondo il Sun il manager era la prima scelta di Florentino Perez dopo l’esonero di Julen Lopetegui. Già la scorsa estate il presidente Madridista aveva cercato, senza ...

