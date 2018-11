Il Pm chiede 10 mesi per la Raggi 5S | Al voto se viene condannata

La Procura chiede 10 mesi per la sindaca Raggi : Roma, 9 nov., askanews, - La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 10 mesi per la sindaca capitolina, Virginia Raggi. La prima cittadina è accusata di falso. 'Ci sono molti elementi per una ...

La procura chiede di condannare la sindaca Raggi a 10 mesi : Dieci mesi di reclusione. Questa la richiesta della procura per la sindaca Virginia Raggi, imputata per falso nell'ambito del processo sulle nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio.La richiesta arriva al termine della requisitoria del pm Francesco Dall'Olio e del procuratore aggiunto Paolo Ielo durata poco più di un'ora e mezza. La sentenza è attesa per sabato.Raggi è imputata per aver ...

M.Lopez-Wanda Nara : il pm chiede quattro mesi di reclusione per la moglie di Icardi : wanda Nara e maxi lopez fanno ancora discutere, questa volta però non gli esperti di gossip o i tifosi di Sampdoria e Inter [VIDEO], bensì i giudici di un'aula di Tribunale. Per la showgirl argentina il pubblico ministero di Milano ha infatti chiesto quattro mesi di reclusione per aver diffuso il numero telefonico di Maxi Lopez, suo ex marito nonché il calciatore che adesso milita nel Vasco da Gama Brasile, causandogli un grave danno. L'attuale ...

Edoardo Rixi - la procura di Genova chiede 3 anni e 4 mesi per il processo 'spese pazze' : Il procuratore di Genova Francesco Pinto ha chiesto 3 anni e 4 mesi di reclusione per il processo 'spese pazze' per il leghista Edoardo Rixi , oggi viceministro di Trasporti. L'accusa di peculato per ...

Carabinieri accusati di stupro a Firenze : il pm chiede 5 anni e 8 mesi per Camuffo : Il pm di Firenze Ornella Galeotti ha chiesto, in occasione dell'udienza preliminare davanti al gup Fabio Frangini, la condanna in rito abbreviato per Marco Camuffo e il rinvio a giudizio per Pietro Costa, i due Carabinieri accusati di aver violentato due studentesse Usa nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 dopo averle riaccompagnate a casa con l'auto di servizio da una discoteca fiorentina. Per Camuffo il pm ha chiesto 5 anni e 8 mesi di ...

Scuola - assunzioni precari con 36 mesi : si chiede inserimento ‘Disposizioni ddl Pittoni in Legge di Bilancio 2019’ : Il disegno di Legge N. 355 contro l’illegittimità della normativa vigente nel nostro Paese sui contratti a termine è stato formalmente presentato dal Presidente della Commissione Cultura del Senato, Mario Pittoni. Un disegno di Legge che intende porre fine al ricorso sistematico al personale precario anche quando il supplente ha superato la soglia dei 36 mesi di servizio, soglia che l’Unione Europea ha giudicato come legittima per ...

Fabrizio Corona - pena dimezzata da 12 a 6 mesi : chiede anche scusa al magistrato : Fabrizio Corona dovra' scontare solo sei mesi di reclusione cautelare, che si intendono gia' scontati. Questo in sintesi quanto emerge dalla sentenza di secondo grado, pronunciata questa mattina a Milano. Il vip è accusato infatti di aver nascosto 2,6 milioni di euro in un soffitto di una casa, la cui proprietaria era nientemeno che una sua collaboratrice, Francesca Parisi. Lo stesso denaro sarebbe stato conservato per meta' nell'abitazione ...

Venezia - frasi razziste su Facebook contro richiedenti asilo : 6 mesi senza social e dovranno leggere libri sull’immigrazione : Sei mesi senza poter usare Facebook, durante i quali dovranno leggere libri o guardare film sull’immigrazione, scrivendo anche alcune brevi considerazioni sull’argomento. E poi 200 euro di risarcimento del danno, oltre a 4 ore alla settimana di lavori sociali. È quanto disposto dall’Ufficio esecuzioni penali esterne di Venezia nei confronti di quattro cittadini italiani, di età compresa tra 34 e 56 anni, residenti nella zona di ...

La procura Figc chiede una penalizzazione di 15 punti per il Chievo e l'inibizione di Campedelli per 36 mesi : Una penalizzazione di 15 punti nei confronti del Chievo da scontare nella stagione in corso: è la richiesta avanzata dalla procura federale della Figc nel processo bis davanti al Tribunale federale nazionale presieduto da Cesare Mastrocola, per la vicenda delle presunte plusvalenze fittizie. Per Luca Campedelli la richiesta è di 36 mesi di inibizione.Le richieste sono le stesse formulate nel primo processo, annullato per ...